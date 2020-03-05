Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 6 березня 2020
Станом на ранок 06 березня 2020 року було зареєстровано 98 387 випадків захворювання COVID-19, з них 3383 закінчились смертю, у той же час 55 441 (56,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 17 673 випадки у 84 країн/територій/регіонів. В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 158 летальних випадків. Кількість захворівших: Італія - 3858, Франція - 423, Іспанія - 261, Німеччина - 400, Великобританія - 119, Швейцарія - 86, Норвегія - 33, Швеція - 61, Австрія - 27, Греція - 32, Ізраїль - 15, Нідерланди - 82, Хорватія - 10, Фінляндія - 12, Азербайджан - 6, Грузія-9, Данія- 18, Румунія-6, Росія - 4, Чехія - 12, Португалія - 9, Бельгія - 8, Ісландія - 26, Сан-Марино - 22, Угорщина - 2, Ірландія - 7, Білорусь - 6, Естонія - 3, Монако, Польша, Північна Македонія, Вірменія, Литва, Латвія, Андорра, Люксембург, Україна по одному випадку.
Найбільша кількість випадків була зареєстрована в Італії - 3858, серед них 148 летальних.
На сьогодні до Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають.
"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"
Глава ВОЗ в связи с #COVID19: мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19 ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения.
Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!" ..
По любому, без масонов не обошлось Глава ВОЗ член секты
Новый министр здравоохранения уже высказался "надо срочно завершить реформу здравоохранения чего бы это не стоило"(надо срочно поспешать с закрытием больниц и увольнением медперсонала, а то коронавирус придет, и народ раздуплится раньше времени, что лечить массы негде и некому)
[quote="4890116:Corpocrator"] Глава ВОЗ : мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19 ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения. это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...
Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!" ..
По любому, без масонов не обошлось Глава ВОЗ член секты
Новый министр здравоохранения уже высказался "надо срочно завершить реформу здравоохранения чего бы это не стоило"(надо срочно поспешать с закрытием больниц и увольнением медперсонала, а то коронавирус придет, и народ раздуплится раньше времени, что лечить массы негде и некому)
ну они же собрались лечить с домашним карантином.. кстати у комаровского был чел, который неделю назад сказал дайте землю построю больницу бесплатно на 100 чел за неделю.. я так понял на чела забили..что за страна..
Corpocrator написав:Глава ВОЗ : мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19 ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения. это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...
Дядя уже в возрасте(почти в группе риска). Вполне можно понять его озабоченность, когда коронавирус подступает к его офису, а не гнездится где-то там далеко в Ухане)))