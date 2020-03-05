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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:45

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
6 березня 2020

Станом на ранок 06 березня 2020 року було зареєстровано 98 387 випадків захворювання COVID-19, з них 3383 закінчились смертю, у той же час 55 441 (56,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 17 673 випадки у 84 країн/територій/регіонів. В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 158 летальних випадків. Кількість захворівших: Італія - 3858, Франція - 423, Іспанія - 261, Німеччина - 400, Великобританія - 119, Швейцарія - 86, Норвегія - 33, Швеція - 61, Австрія - 27, Греція - 32, Ізраїль - 15, Нідерланди - 82, Хорватія - 10, Фінляндія - 12, Азербайджан - 6, Грузія-9, Данія- 18, Румунія-6, Росія - 4, Чехія - 12, Португалія - 9, Бельгія - 8, Ісландія - 26, Сан-Марино - 22, Угорщина - 2, Ірландія - 7, Білорусь - 6, Естонія - 3, Монако, Польша, Північна Македонія, Вірменія, Литва, Латвія, Андорра, Люксембург, Україна по одному випадку.

Найбільша кількість випадків була зареєстрована в Італії - 3858, серед них 148 летальних.

На сьогодні до Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають.
https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-ncov-
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"

Глава ВОЗ в связи с #COVID19:
мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19
ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения.

https://twitter.com/DrTedros/status/1235632520835870721

На сейчас в мире 100 001 ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ случай заражения новым коронавирусом
Востаннє редагувалось Corpocrator в П'ят 06 бер, 2020 13:58, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:50

  Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"
..
По любому, без масонов не обошлось :) Глава ВОЗ член секты
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

  sequence написав:
  Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"
..
По любому, без масонов не обошлось :) Глава ВОЗ член секты

Новый министр здравоохранения уже высказался "надо срочно завершить реформу здравоохранения чего бы это не стоило"(надо срочно поспешать с закрытием больниц и увольнением медперсонала, а то коронавирус придет, и народ раздуплится раньше времени, что лечить массы негде и некому)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

[quote="4890116:Corpocrator"]
Глава ВОЗ :
мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19
ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения.
это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:16

  antey1969 написав:
  sequence написав:
  Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"
..
По любому, без масонов не обошлось :) Глава ВОЗ член секты

Новый министр здравоохранения уже высказался "надо срочно завершить реформу здравоохранения чего бы это не стоило"(надо срочно поспешать с закрытием больниц и увольнением медперсонала, а то коронавирус придет, и народ раздуплится раньше времени, что лечить массы негде и некому)

ну они же собрались лечить с домашним карантином..
кстати у комаровского был чел, который неделю назад сказал дайте землю построю больницу бесплатно на 100 чел за неделю.. я так понял на чела забили..что за страна..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:18

  vladislavlvov написав:
  Corpocrator написав:Глава ВОЗ :
мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19
ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения.
это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...

Дядя уже в возрасте(почти в группе риска). Вполне можно понять его озабоченность, когда коронавирус подступает к его офису, а не гнездится где-то там далеко в Ухане)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:32

  Corpocrator написав:На официальные цифры по #covid19 можно даже не смотреть

https://mobile.twitter.com/aliostad телеграфирует о происходящем, каждый день отдельная ветка


Это уже фричество какое-то... На официальные цифры можно не смотреть - лучше будем верить неизвестным лицам, не несущим никакой ответственности за свои слова. Ведь быть такого не может, чтобы в интернете кто-то говорил неправду, или рассуждал о том, в чем слабо разбирается :mrgreen:

  vladislavlvov написав:это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...


И тогда, и сейчас глава ВОЗ сказал все правильно - тут нет никакого когнитивного диссонанса. Избыточный уровень угрозы может иметь столь же высокие негативные последствия, сколь и недостаточный. Именно по этой причине в инцидент-менеджменте используются многоуровневые системы алертов
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://botalex.livejournal.com/161434.html?media
КОРОНАВИРУС В СВЕТЕ ГРЯДУЩЕЙ ПАНИКИ
Очередной обеденный перерыв в студии России 1. На закуску опять коронавирус, на этот раз под соусом из жареной паники. Рекомендую посмотреть весь выпуск (профессионал разъясняет, как быстро и эффективно в мире современных информационных технологий распространяются фейковые вбросы).

Я высказал пару мыслей на 10:20 и 19:38.

Вообще, пора прекращать применять эпитеты типа "смертельный" применительно к этой ОРВИ (практически любой вирус может оказаться для кого-то смертельным – даже простой герпес или краснуха). И хватит кошмарить зрителя утверждениями о том, что против коронавирусной инфекции не существует лечения.


Кликайте на картинку, чтобы посмотреть видеозапись на YouTube

Лечат новую инфекцию, как и в случае гриппа, не всем инфицированным, а только больным со среднетяжелыми и тяжелыми формами, и лечат достаточно эффективно всё теми же симптоматическими и противовирусными препаратами, которые применяют для прочих ОРВИ и нересператорных инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами (ВИЧ, гепатит С и др.). Речь идет о действительно эффективных противовирусных средствах, которые применяются только под наблюдением врача. Не путать с отечественными безрецептурными фуфломицинами, которые прошли коррупционную регистрацию как противовирусные и иммуностимулирующие/моделирующие препараты и широко рекламируются в наших СМИ! Помните, закон о рекламе запрещает рекламировать рецептурные препараты (и слава богу)!

При необходимости тяжелого больного подключают к кислороду, вводятся препараты для поддержания сердечно-сосудистой деятельности и т. д.

Однако, как и водится с любыми вирусами, главным лечебным средством в случае всех ОРВИ остается ваш собственный иммунитет:

Изначально не все люди восприимчивы к инфекции, то есть далеко не все заболевают даже при контакте с COVID-19.
У восприимчивых лиц эффективным барьером являются здоровые слизистые дыхательных путей (ведите активный образ жизни, больше гуляйте и бросайте курить!).
Если вирус всё же проникнет в клетки эпителия вашего респираторного тракта и начнет там размножаться, у вас скорее всего разовьется клиническая картина лёгкого ОРВИ, через несколько дней выработаются антитела и вирус будет элиминирован из организма, то есть вы выздоровеете (более 80% заболевших переносят новую коронавирусную инфекцию именно так, а ещё бОльшее число инфицированных вообще не развивают никаких выраженных симптомов и продолжают функционировать в обычном режиме). В итоге более 95% людей перенесут новую коронавирусную инфекцию, так и не узнав об этом.

Вирус COVID-19 действительно представляет угрозу для жизни некоторых категорий людей. Всё как и в случае с гриппом: в зоне высокого риска лица с различными хроническими заболеваниями, особенно пожилые с больным сердцем, с неотрегулированным артериальным давлением, с хроническими респираторными патологиями, с неконтролируемым сахарным диабетом. Хотите их защитить – убедитесь, что они следуют рекомендованному врачом лечению: что их давление в норме, сахар крови в пределах целевых показателей и т. д. В России велика и группа риска молодых лиц с запущенной ВИЧ-инфекцией (не вставшие на учёт в центры СПИДа и не получающие/регулярно не принимающие антиретровирусные препараты).Ещё важно привить пожилых против пневмококков (рекомендую долгоиграющие коньигированные вакцины) и против гриппа – инфекций, которые сильно подрывают защитные ресурсы стариков, а пневмококковая пневмония может присоединиться и добить ослабленного человека даже после того, как организм уже справился с самим вирусным ОРВИ.
На случай грядущей паники рекомендую запастись парой упаковок простых безрецептурных НПВС с парацетамолом или ибупрофеном (чтобы было, чем сбить температуру и при обычном ОРВИ), а также иметь 3-месячный запас необходимых препаратов для вышеперечисленных хроников.

И хватит уже скупать медицинские маски в аптеках! Сколько можно повторять? – здоровым людям они не нужны, ибо абсолютно неэффективны для профилактики заражения (см. мой пост).
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:42

Ценные рекомендации :)

http://pic.town.kiev.ua/virus-spreading.mp4
Сибарит
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П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ

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