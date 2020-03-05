Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 6 березня 2020
Станом на ранок 06 березня 2020 року було зареєстровано 98 387 випадків захворювання COVID-19, з них 3383 закінчились смертю, у той же час 55 441 (56,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 17 673 випадки у 84 країн/територій/регіонів. В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 158 летальних випадків. Кількість захворівших: Італія - 3858, Франція - 423, Іспанія - 261, Німеччина - 400, Великобританія - 119, Швейцарія - 86, Норвегія - 33, Швеція - 61, Австрія - 27, Греція - 32, Ізраїль - 15, Нідерланди - 82, Хорватія - 10, Фінляндія - 12, Азербайджан - 6, Грузія-9, Данія- 18, Румунія-6, Росія - 4, Чехія - 12, Португалія - 9, Бельгія - 8, Ісландія - 26, Сан-Марино - 22, Угорщина - 2, Ірландія - 7, Білорусь - 6, Естонія - 3, Монако, Польша, Північна Македонія, Вірменія, Литва, Латвія, Андорра, Люксембург, Україна по одному випадку.
Найбільша кількість випадків була зареєстрована в Італії - 3858, серед них 148 летальних.
На сьогодні до Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають.
"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"
Глава ВОЗ в связи с #COVID19: мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19 ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения.
Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!" ..
По любому, без масонов не обошлось Глава ВОЗ член секты
Новый министр здравоохранения уже высказался "надо срочно завершить реформу здравоохранения чего бы это не стоило"(надо срочно поспешать с закрытием больниц и увольнением медперсонала, а то коронавирус придет, и народ раздуплится раньше времени, что лечить массы негде и некому)
[quote="4890116:Corpocrator"] Глава ВОЗ : мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19 ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения. это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...
Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!" ..
По любому, без масонов не обошлось Глава ВОЗ член секты
Новый министр здравоохранения уже высказался "надо срочно завершить реформу здравоохранения чего бы это не стоило"(надо срочно поспешать с закрытием больниц и увольнением медперсонала, а то коронавирус придет, и народ раздуплится раньше времени, что лечить массы негде и некому)
ну они же собрались лечить с домашним карантином.. кстати у комаровского был чел, который неделю назад сказал дайте землю построю больницу бесплатно на 100 чел за неделю.. я так понял на чела забили..что за страна..
Corpocrator написав:Глава ВОЗ : мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19 ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения. это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...
Дядя уже в возрасте(почти в группе риска). Вполне можно понять его озабоченность, когда коронавирус подступает к его офису, а не гнездится где-то там далеко в Ухане)))
Это уже фричество какое-то... На официальные цифры можно не смотреть - лучше будем верить неизвестным лицам, не несущим никакой ответственности за свои слова. Ведь быть такого не может, чтобы в интернете кто-то говорил неправду, или рассуждал о том, в чем слабо разбирается
vladislavlvov написав:это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...
И тогда, и сейчас глава ВОЗ сказал все правильно - тут нет никакого когнитивного диссонанса. Избыточный уровень угрозы может иметь столь же высокие негативные последствия, сколь и недостаточный. Именно по этой причине в инцидент-менеджменте используются многоуровневые системы алертов
КОРОНАВИРУС В СВЕТЕ ГРЯДУЩЕЙ ПАНИКИ Очередной обеденный перерыв в студии России 1. На закуску опять коронавирус, на этот раз под соусом из жареной паники. Рекомендую посмотреть весь выпуск (профессионал разъясняет, как быстро и эффективно в мире современных информационных технологий распространяются фейковые вбросы).
Я высказал пару мыслей на 10:20 и 19:38.
Вообще, пора прекращать применять эпитеты типа "смертельный" применительно к этой ОРВИ (практически любой вирус может оказаться для кого-то смертельным – даже простой герпес или краснуха). И хватит кошмарить зрителя утверждениями о том, что против коронавирусной инфекции не существует лечения.
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Лечат новую инфекцию, как и в случае гриппа, не всем инфицированным, а только больным со среднетяжелыми и тяжелыми формами, и лечат достаточно эффективно всё теми же симптоматическими и противовирусными препаратами, которые применяют для прочих ОРВИ и нересператорных инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами (ВИЧ, гепатит С и др.). Речь идет о действительно эффективных противовирусных средствах, которые применяются только под наблюдением врача. Не путать с отечественными безрецептурными фуфломицинами, которые прошли коррупционную регистрацию как противовирусные и иммуностимулирующие/моделирующие препараты и широко рекламируются в наших СМИ! Помните, закон о рекламе запрещает рекламировать рецептурные препараты (и слава богу)!
При необходимости тяжелого больного подключают к кислороду, вводятся препараты для поддержания сердечно-сосудистой деятельности и т. д.
Однако, как и водится с любыми вирусами, главным лечебным средством в случае всех ОРВИ остается ваш собственный иммунитет:
Изначально не все люди восприимчивы к инфекции, то есть далеко не все заболевают даже при контакте с COVID-19. У восприимчивых лиц эффективным барьером являются здоровые слизистые дыхательных путей (ведите активный образ жизни, больше гуляйте и бросайте курить!). Если вирус всё же проникнет в клетки эпителия вашего респираторного тракта и начнет там размножаться, у вас скорее всего разовьется клиническая картина лёгкого ОРВИ, через несколько дней выработаются антитела и вирус будет элиминирован из организма, то есть вы выздоровеете (более 80% заболевших переносят новую коронавирусную инфекцию именно так, а ещё бОльшее число инфицированных вообще не развивают никаких выраженных симптомов и продолжают функционировать в обычном режиме). В итоге более 95% людей перенесут новую коронавирусную инфекцию, так и не узнав об этом.
Вирус COVID-19 действительно представляет угрозу для жизни некоторых категорий людей. Всё как и в случае с гриппом: в зоне высокого риска лица с различными хроническими заболеваниями, особенно пожилые с больным сердцем, с неотрегулированным артериальным давлением, с хроническими респираторными патологиями, с неконтролируемым сахарным диабетом. Хотите их защитить – убедитесь, что они следуют рекомендованному врачом лечению: что их давление в норме, сахар крови в пределах целевых показателей и т. д. В России велика и группа риска молодых лиц с запущенной ВИЧ-инфекцией (не вставшие на учёт в центры СПИДа и не получающие/регулярно не принимающие антиретровирусные препараты).Ещё важно привить пожилых против пневмококков (рекомендую долгоиграющие коньигированные вакцины) и против гриппа – инфекций, которые сильно подрывают защитные ресурсы стариков, а пневмококковая пневмония может присоединиться и добить ослабленного человека даже после того, как организм уже справился с самим вирусным ОРВИ. На случай грядущей паники рекомендую запастись парой упаковок простых безрецептурных НПВС с парацетамолом или ибупрофеном (чтобы было, чем сбить температуру и при обычном ОРВИ), а также иметь 3-месячный запас необходимых препаратов для вышеперечисленных хроников.
И хватит уже скупать медицинские маски в аптеках! Сколько можно повторять? – здоровым людям они не нужны, ибо абсолютно неэффективны для профилактики заражения (см. мой пост).
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua