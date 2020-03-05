КОРОНАВИРУС В СВЕТЕ ГРЯДУЩЕЙ ПАНИКИ

Очередной обеденный перерыв в студии России 1. На закуску опять коронавирус, на этот раз под соусом из жареной паники. Рекомендую посмотреть весь выпуск (профессионал разъясняет, как быстро и эффективно в мире современных информационных технологий распространяются фейковые вбросы).



Я высказал пару мыслей на 10:20 и 19:38.



Вообще, пора прекращать применять эпитеты типа "смертельный" применительно к этой ОРВИ (практически любой вирус может оказаться для кого-то смертельным – даже простой герпес или краснуха). И хватит кошмарить зрителя утверждениями о том, что против коронавирусной инфекции не существует лечения.





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Лечат новую инфекцию, как и в случае гриппа, не всем инфицированным, а только больным со среднетяжелыми и тяжелыми формами, и лечат достаточно эффективно всё теми же симптоматическими и противовирусными препаратами, которые применяют для прочих ОРВИ и нересператорных инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами (ВИЧ, гепатит С и др.). Речь идет о действительно эффективных противовирусных средствах, которые применяются только под наблюдением врача. Не путать с отечественными безрецептурными фуфломицинами, которые прошли коррупционную регистрацию как противовирусные и иммуностимулирующие/моделирующие препараты и широко рекламируются в наших СМИ! Помните, закон о рекламе запрещает рекламировать рецептурные препараты (и слава богу)!



При необходимости тяжелого больного подключают к кислороду, вводятся препараты для поддержания сердечно-сосудистой деятельности и т. д.



Однако, как и водится с любыми вирусами, главным лечебным средством в случае всех ОРВИ остается ваш собственный иммунитет:



Изначально не все люди восприимчивы к инфекции, то есть далеко не все заболевают даже при контакте с COVID-19.

У восприимчивых лиц эффективным барьером являются здоровые слизистые дыхательных путей (ведите активный образ жизни, больше гуляйте и бросайте курить!).

Если вирус всё же проникнет в клетки эпителия вашего респираторного тракта и начнет там размножаться, у вас скорее всего разовьется клиническая картина лёгкого ОРВИ, через несколько дней выработаются антитела и вирус будет элиминирован из организма, то есть вы выздоровеете (более 80% заболевших переносят новую коронавирусную инфекцию именно так, а ещё бОльшее число инфицированных вообще не развивают никаких выраженных симптомов и продолжают функционировать в обычном режиме). В итоге более 95% людей перенесут новую коронавирусную инфекцию, так и не узнав об этом.



Вирус COVID-19 действительно представляет угрозу для жизни некоторых категорий людей. Всё как и в случае с гриппом: в зоне высокого риска лица с различными хроническими заболеваниями, особенно пожилые с больным сердцем, с неотрегулированным артериальным давлением, с хроническими респираторными патологиями, с неконтролируемым сахарным диабетом. Хотите их защитить – убедитесь, что они следуют рекомендованному врачом лечению: что их давление в норме, сахар крови в пределах целевых показателей и т. д. В России велика и группа риска молодых лиц с запущенной ВИЧ-инфекцией (не вставшие на учёт в центры СПИДа и не получающие/регулярно не принимающие антиретровирусные препараты).Ещё важно привить пожилых против пневмококков (рекомендую долгоиграющие коньигированные вакцины) и против гриппа – инфекций, которые сильно подрывают защитные ресурсы стариков, а пневмококковая пневмония может присоединиться и добить ослабленного человека даже после того, как организм уже справился с самим вирусным ОРВИ.

На случай грядущей паники рекомендую запастись парой упаковок простых безрецептурных НПВС с парацетамолом или ибупрофеном (чтобы было, чем сбить температуру и при обычном ОРВИ), а также иметь 3-месячный запас необходимых препаратов для вышеперечисленных хроников.



И хватит уже скупать медицинские маски в аптеках! Сколько можно повторять? – здоровым людям они не нужны, ибо абсолютно неэффективны для профилактики заражения (см. мой пост).