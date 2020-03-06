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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прежде чем перейти к основному блоку.

Скажите, пожалуйста, в какую цифру Вы оценивает количество заражений в планетарном масштабе на данный момент?

И да, я понимаю Вашу позицию привносить баланс.

  zРадио написав:Это уже фричество какое-то... На официальные цифры можно не смотреть - лучше будем верить неизвестным лицам, не несущим никакой ответственности за свои слова. Ведь быть такого не может, чтобы в интернете кто-то говорил неправду, или рассуждал о том, в чем слабо разбирается


Основной блок:
Что Вы, конечно будем верить официальным цифрам)
В Иране болеют и умирают только высокопоставленные и элиточка)

Я поражаюсь такой беспрекословной вере официальным данным.
Причем уже раз 10 проговаривалось что есть очень и очень ограниченный ресурс тестировать потенциальных зараженных.
Ладно была бы это какая-то незапятнанная и прозрачная демократия, так это же Иран.

США уже можно не считать, там Трамп так боялся и боится экономического катаклизма перед выборами, что готов уже душу дьяволу продать, полюбуйтесь, что он говорит:
https://twitter.com/TheTNHoller/status/ ... 3086499841
https://twitter.com/Politidope/status/1 ... 2931066880


Возвращаясь к Ирану:
Про Боинг скрывали, а тут не скрывают... хотя, постойте-ка:

1) 5 февраля(20 недели до официальной "вспышки) власти Ирана разослали директиву запрещающую общение с прессой любым чиновникам и мед.работникам кроме зам.министра охраны здоровья, отот, который потом неЗаболел в прямом-эфире "просто гриппом"
https://twitter.com/NarimanGharib/statu ... 9626237959

2) 10 февраля (15 дней до вспышки) официальный запрет на экспорт масок и СИЗ
https://www.isna.ir/news/98121209816/%D ... 8%B4%D8%AF

3) что у нас там в 3х критических провинциях, вообще данных нет? хм..наверное никто не болеет и не умирает, точно, все уже одужалы(и это инфа которую они ВОЗу дают, лол):
https://www.radiofarda.com/a/iran-coron ... 68135.html
https://twitter.com/TheTNHoller/status/ ... 3086499841


А вот это дети не болеют коронавирусом, это у них "просто грипп"
https://twitter.com/zhiwei1221/status/1 ... 6955849733
Есть еще замечательные видео где экскаваторами роют "маленькие" могилки, а вокруг землекопы в костюмах био-защиты, ну это просто чтоб не запачкаться, да.
Или отдельные новые сектора кладбищ со "специфическими" рядами свежих могил (глубина, размер, присыпки специальные) и такими же "специфическими" могильщиками.
Также Иран отпускает "под домашний арест" 56000 заключенных, для предотвращения эпидемии в тюрьмах, хотя по факту может оказаться так, что просто не хотят самостоятельно заморачиваться с размещением большого количества неВыздоровевших в земле.

Это не Китай с наглухо-закрытым информационным полем, тут свидетельств значительно больше

Следуя той "не надо разгонять панику"-линии, которую тут многие исповедуют с начала всей истории - то что сейчас происходит, на самом деле вообще не происходит, просто Южнокорейцы, Иранцы и Итальянцы через-чур паникерам поверили, вон в остальном мире тоже просто сильнее верить начинают)

Неделя за неделей происходит подтверждение того, что здесь так усиленно пытаются отрицать, игнорировать и опровергать, но нет же..ни одного слова признания неправоты
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

-4 новых случая заражения коронавирусом в Польшу. Об этом только что сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовски.
-Несмотря на остановку авиасообщения с Италией из-за коронавируса COVID-19, граждан Грузии, которые там находятся, доставят на родину специальными рейсами. Об этом 6 марта заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.В Сонжарах придется выселять всех если надумают везти..25000 это вам не как либо что..
-Samsung вновь приостанавливает производство смартфонов в Южной Корее после нового случая коронавируса. наверное стоит подкупить из техники или запчастей прямо сейчас, если планировали что то покупать в этом году..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 06 бер, 2020 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:24

  vladislavlvov написав:4 новых случая заражения коронавирусом в Польшу. Об этом только что сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовски.

В Николаевской области несколько дней как приехала дама из турпоездки по Италии. Тесты на грипп А и В отрицательные. Ждем, что скажет Киев, биоматериал погнали в столицу нарочным.
Еще остается надежда на Н1N1 и на простое ОРЗ
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:45

  antey1969 написав:
  vladislavlvov написав:4 новых случая заражения коронавирусом в Польшу. Об этом только что сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовски.

В Николаевской области несколько дней как приехала дама из турпоездки по Италии. Тесты на грипп А и В отрицательные. Ждем, что скажет Киев, биоматериал погнали в столицу нарочным.
Еще остается надежда на Н1N1 и на простое ОРЗ

днем раньше днем позже.. или мы такие исключительные??
а некоторые тут шутили про газовые балоны..
10% идут при итальянском штампе в реанимацию.. и в возрасте 20-30 тоже..
vladislavlvov
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