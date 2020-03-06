Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:48

zРадио написав: Это уже фричество какое-то... На официальные цифры можно не смотреть - лучше будем верить неизвестным лицам, не несущим никакой ответственности за свои слова. Ведь быть такого не может, чтобы в интернете кто-то говорил неправду, или рассуждал о том, в чем слабо разбирается Это уже фричество какое-то... На официальные цифры можно не смотреть - лучше будем верить неизвестным лицам, не несущим никакой ответственности за свои слова. Ведь быть такого не может, чтобы в интернете кто-то говорил неправду, или рассуждал о том, в чем слабо разбирается

Прежде чем перейти к основному блоку.Скажите, пожалуйста, в какую цифру Вы оценивает количество заражений в планетарном масштабе на данный момент?И да, я понимаю Вашу позицию привносить баланс.Основной блок:Что Вы, конечно будем верить официальным цифрам)В Иране болеют и умирают только высокопоставленные и элиточка)Я поражаюсь такой беспрекословной вере официальным данным.Причем уже раз 10 проговаривалось что есть очень и очень ограниченный ресурс тестировать потенциальных зараженных.Ладно была бы это какая-то незапятнанная и прозрачная демократия, так это же Иран.США уже можно не считать, там Трамп так боялся и боится экономического катаклизма перед выборами, что готов уже душу дьяволу продать, полюбуйтесь, что он говорит:Возвращаясь к Ирану:Про Боинг скрывали, а тут не скрывают... хотя, постойте-ка:1) 5 февраля(20 недели до официальной "вспышки) власти Ирана разослали директиву запрещающую общение с прессой любым чиновникам и мед.работникам кроме зам.министра охраны здоровья, отот, который потом неЗаболел в прямом-эфире "просто гриппом"2) 10 февраля (15 дней до вспышки) официальный запрет на экспорт масок и СИЗ3) что у нас там в 3х критических провинциях, вообще данных нет? хм..наверное никто не болеет и не умирает, точно, все уже одужалы(и это инфа которую они ВОЗу дают, лол):А вот это дети не болеют коронавирусом, это у них "просто грипп"Есть еще замечательные видео где экскаваторами роют "маленькие" могилки, а вокруг землекопы в костюмах био-защиты, ну это просто чтоб не запачкаться, да.Или отдельные новые сектора кладбищ со "специфическими" рядами свежих могил (глубина, размер, присыпки специальные) и такими же "специфическими" могильщиками.Также Иран отпускает "под домашний арест" 56000 заключенных, для предотвращения эпидемии в тюрьмах, хотя по факту может оказаться так, что просто не хотят самостоятельно заморачиваться с размещением большого количества неВыздоровевших в земле.Это не Китай с наглухо-закрытым информационным полем, тут свидетельств значительно большеСледуя той "не надо разгонять панику"-линии, которую тут многие исповедуют с начала всей истории - то что сейчас происходит, на самом деле вообще не происходит, просто Южнокорейцы, Иранцы и Итальянцы через-чур паникерам поверили, вон в остальном мире тоже просто сильнее верить начинают)Неделя за неделей происходит подтверждение того, что здесь так усиленно пытаются отрицать, игнорировать и опровергать, но нет же..ни одного слова признания неправоты