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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 188189190191>
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из последнего общения с приятелем проживающем в Тяньцзине. Украинец.
Сейчас в китайском обществе появилась мысль, что вред от карантина превышает вред от коронавируса. У людей элементарно кончаются деньги. В крупных городах большинство населения живет в аренде. Продукты подорожали. Выходишь на улицу без маски - в лучшем случаи полиция просто отвезет домой, а поймают активисты выпишут люлей. В аптеках маски дефицит.
Рассказ про плохих украинцев протестующих против размещения карантинной базы рядом с ними посмеялся. В Китае такую базу могут просто спалить вместе с больными. Уханьцев забивают палками с криками "Че приперлись к нам?" Всё держится на армии и полиции.
ПС Из обычного гриппа раздули фиг знает что. Или грипп необычный?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  UA написав:что вред от карантина превышает вред от коронавируса
Из обычного гриппа раздули фиг знает что
Бинго!Кажись начинают догадываться)) Нема на них Юли-тамифлю :mrgreen:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 06 бер, 2020 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:30

  UA написав:Из последнего общения с приятелем проживающем в Тяньцзине. Украинец.
Сейчас в китайском обществе появилась мысль, что вред от карантина превышает вред от коронавируса. У людей элементарно кончаются деньги. В крупных городах большинство населения живет в аренде. Продукты подорожали. Выходишь на улицу без маски - в лучшем случаи полиция просто отвезет домой, а поймают активисты выпишут люлей. В аптеках маски дефицит.
Рассказ про плохих украинцев протестующих против размещения карантинной базы рядом с ними посмеялся. В Китае такую базу могут просто спалить вместе с больными. Уханьцев забивают палками с криками "Че приперлись к нам?" Всё держится на армии и полиции.
ПС Из обычного гриппа раздули фиг знает что. Или грипп необычный?

Италия:
Смертность 4.2%
В реанимации все еще остаются 7.5%
На текущий момент излечились 9%
Не парьтесь, обычный грипп
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Не парьтесь, обычный грипп
не пугай!Спугнешь))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:33

  Мизантрóп написав:
  UA написав:что вред от карантина превышает вред от коронавируса
Бинго!Кажись начинают догадываться)) Нема на них Юли-тамифлю :mrgreen:

Тамифлю? Нефиг морду баловать.
Минздрав авторитетно заявил:
Лекарства от иноземной напасти нет, лечитесь у свох семейников подорожниками
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:лечитесь у свох семейников подорожниками
Весну жду как Бога)) https://alimero.ru/blog/recepti/salat-i ... 17574.html
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:53

  UA написав:вред от карантина превышает вред от коронавируса
Из обычного гриппа раздули фиг знает что

В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:57

  antey1969 написав:Италия:
Смертность 4.2%
В реанимации все еще остаются 7.5%
На текущий момент излечились 9%
Не парьтесь, обычный грипп

В Китае из за карантина люди голодать начинают.
Нет зарплаты. В мегаполисе без зарплаты???
ПС Покупайте хаты с огородами на далеких хуторах пока народ нераздуплился что к чему :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:06

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:лечитесь у свох семейников подорожниками
Весну жду как Бога)) https://alimero.ru/blog/recepti/salat-i ... 17574.html


Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что распространение коронавируса будет наблюдаться и летом. Об этом на брифинге 6 марта сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Мы должны понимать, что вирус может сохранить способность распространяться. Бесполезно надеяться, что вирус попросту исчезнет летом. Мы надеемся, что так произойдет. Это было бы удачей. Но мы не можем делать такое предположение. И доказательств нет», – цитирует выступление Райана Радио Свобода.

Море как то отдалилось..

Каждый гражданин Чехии, возвращающийся из Италии, обязан быть помещен на двухнедельный карантин в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
https://www.unian.net/health/worldnews/ ... ws_in_post
Востаннє редагувалось vladislavlvov в П'ят 06 бер, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:09

  Schmit написав:
  UA написав:вред от карантина превышает вред от коронавируса
Из обычного гриппа раздули фиг знает что
В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер.


Коронавирус в Италии напугал всех, кроме итальянцев.
Никакой паники, только реальная обстановка и мнение жителей Милана о сложившейся ситуации .
Это мой ответ официальным СМИ.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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