Из последнего общения с приятелем проживающем в Тяньцзине. Украинец. Сейчас в китайском обществе появилась мысль, что вред от карантина превышает вред от коронавируса. У людей элементарно кончаются деньги. В крупных городах большинство населения живет в аренде. Продукты подорожали. Выходишь на улицу без маски - в лучшем случаи полиция просто отвезет домой, а поймают активисты выпишут люлей. В аптеках маски дефицит. Рассказ про плохих украинцев протестующих против размещения карантинной базы рядом с ними посмеялся. В Китае такую базу могут просто спалить вместе с больными. Уханьцев забивают палками с криками "Че приперлись к нам?" Всё держится на армии и полиции. ПС Из обычного гриппа раздули фиг знает что. Или грипп необычный?
UA написав:Из последнего общения с приятелем проживающем в Тяньцзине. Украинец. Сейчас в китайском обществе появилась мысль, что вред от карантина превышает вред от коронавируса. У людей элементарно кончаются деньги. В крупных городах большинство населения живет в аренде. Продукты подорожали. Выходишь на улицу без маски - в лучшем случаи полиция просто отвезет домой, а поймают активисты выпишут люлей. В аптеках маски дефицит. Рассказ про плохих украинцев протестующих против размещения карантинной базы рядом с ними посмеялся. В Китае такую базу могут просто спалить вместе с больными. Уханьцев забивают палками с криками "Че приперлись к нам?" Всё держится на армии и полиции. ПС Из обычного гриппа раздули фиг знает что. Или грипп необычный?
Италия: Смертность 4.2% В реанимации все еще остаются 7.5% На текущий момент излечились 9% Не парьтесь, обычный грипп
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что распространение коронавируса будет наблюдаться и летом. Об этом на брифинге 6 марта сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Мы должны понимать, что вирус может сохранить способность распространяться. Бесполезно надеяться, что вирус попросту исчезнет летом. Мы надеемся, что так произойдет. Это было бы удачей. Но мы не можем делать такое предположение. И доказательств нет», – цитирует выступление Райана Радио Свобода.