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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11

как там дела в атб???
народ ещё не начал выносить товар с полок??? :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:16

  Starikan написав:
  Schmit написав:
  UA написав:вред от карантина превышает вред от коронавируса
Из обычного гриппа раздули фиг знает что
В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер.


Коронавирус в Италии напугал всех, кроме итальянцев.
Никакой паники, только реальная обстановка и мнение жителей Милана о сложившейся ситуации .
Это мой ответ официальным СМИ.

Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.
В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом.
Schmit
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