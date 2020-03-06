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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11
как там дела в атб???
народ ещё не начал выносить товар с полок???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:16
Starikan написав: Schmit написав: UA написав:
вред от карантина превышает вред от коронавируса
Из обычного гриппа раздули фиг знает что
В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер.
Коронавирус в Италии напугал всех, кроме итальянцев.
Никакой паники, только реальная обстановка и мнение жителей Милана о сложившейся ситуации .
Это мой ответ официальным СМИ.
Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.
В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом.
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Schmit
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П'ят 06 бер, 2020 17:14
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