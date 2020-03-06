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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 188189190191 Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11

народ ещё не начал выносить товар с полок??? как там дела в атб???народ ещё не начал выносить товар с полок??? Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4643 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 461 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:16 Starikan написав: Schmit написав: UA написав: вред от карантина превышает вред от коронавируса

Из обычного гриппа раздули фиг знает что вред от карантина превышает вред от коронавирусаИз обычного гриппа раздули фиг знает что В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер. В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер.



Коронавирус в Италии напугал всех, кроме итальянцев.

Никакой паники, только реальная обстановка и мнение жителей Милана о сложившейся ситуации .

Это мой ответ официальным СМИ.

Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.

В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом. Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом. Schmit

Повідомлень: 1017 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:26 safonovstanislav написав: zРадио написав: ... с учетом разного уровня систем здравоохранения...

... с учетом разного уровня систем здравоохранения...

Уже ясно, что медицина тут бессильна, хоть развитая, хоть не очень. Скорее всего, решающее значение тут в том, насколько злые микробы обитают в каждой стране, готовые атаковать ослабленный борьбой с вирусом иммунитет организма. Уже ясно, что медицина тут бессильна, хоть развитая, хоть не очень. Скорее всего, решающее значение тут в том, насколько злые микробы обитают в каждой стране, готовые атаковать ослабленный борьбой с вирусом иммунитет организма.



Понятно, что борется иммунитет (ну может чуть-чуть помогают противовирусные с доказанной эффективностью выше плацебо - осельтамивир, зидовудин, еще пара-тройка), но аппаратные средства типа ИВЛ и/или ЭКМО все-таки помогают выжить при дыхательной недостаточности, пока иммунитет не справится с патогеном и организм не сможет частично восстановить легочную ткань.



Поэтому на уровень летальности уровень медицины влиять будет. Насколько сильно - говорить рано, но сам факт сомнению не подлежит.



PS: по поводу злых микробов - с ними то как раз бороться умеем (с большей частью). Это бактерии, археи и грибы. А злые вирусы - это, увы, пока нерешенная человеком проблема Понятно, что борется иммунитет (ну может чуть-чуть помогают противовирусные с доказанной эффективностью выше плацебо - осельтамивир, зидовудин, еще пара-тройка), но аппаратные средства типа ИВЛ и/или ЭКМО все-таки помогают выжить при дыхательной недостаточности, пока иммунитет не справится с патогеном и организм не сможет частично восстановить легочную ткань.Поэтому на уровень летальности уровень медицины влиять будет. Насколько сильно - говорить рано, но сам факт сомнению не подлежит.PS: по поводу злых микробов - с ними то как раз бороться умеем (с большей частью). Это бактерии, археи и грибы. А злые вирусы - это, увы, пока нерешенная человеком проблема zРадио

Повідомлень: 5110 З нами з: 02.05.18 Подякував: 930 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:51 Schmit написав: Starikan написав: Schmit написав: В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер. В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер. Коронавирус в Италии напугал всех, кроме итальянцев.

Никакой паники, только реальная обстановка и мнение жителей Милана о сложившейся ситуации .

Это мой ответ официальным СМИ. Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.

В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом. Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом.

Судя по пустым улицам Милана, там отнюдь не хиханьки.

Просто некоторые люди по жизни весельчаки и оптимисты (особенно итальянцы).

И, в конце концов, что они должны делать - закутаться в белую простыню и ползти на кладбище (с)?

150 смертей на 60-миллионную страну - это, конечно, печально, но не катастрофично. Судя по пустым улицам Милана, там отнюдь не хиханьки.Просто некоторые люди по жизни весельчаки и оптимисты (особенно итальянцы).И, в конце концов, что они должны делать - закутаться в белую простыню и ползти на кладбище (с)?150 смертей на 60-миллионную страну - это, конечно, печально, но не катастрофично. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16789 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1720 раз. Подякували: 2603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 00:23 Faceless написав: vetka написав: Не в Киеве скромных врачей, нет и точка. Все хотят денег, от слова все.

И не только в Киеве. Не в Киеве скромных врачей, нет и точка. Все хотят денег, от слова все.И не только в Киеве.

Есть еще и просто терапевты, врачи - это не только гинекологи, нейрохирурги и венерологи

И "хотят денег" вообще все, не только врачи. Другое дело, что адекватно зарабатывающий врач, в той же частной клинике, не нуждается в "благодарностях" Есть еще и просто терапевты, врачи - это не только гинекологи, нейрохирурги и венерологиИ "хотят денег" вообще все, не только врачи. Другое дело, что адекватно зарабатывающий врач, в той же частной клинике, не нуждается в "благодарностях"

по моему семейные врачи ( по сплетнях) получают чуть ли не 20 000 на руки ... по крайней мере мой семейный врач в государственной амбулатории после мед реформы стал больше в два раза, в прямом смысле слова больше

============================

antey1969 написав: Италия:

Смертность 4.2%

В реанимации все еще остаются 7.5%

На текущий момент излечились 9%

Не парьтесь, обычный грипп Италия:Смертность 4.2%В реанимации все еще остаются 7.5%На текущий момент излечились 9%Не парьтесь, обычный грипп

у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайлики

я склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)

Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было по моему семейные врачи () получают чуть ли не 20 000 на руки ... по крайней мере мой семейный врач в государственной амбулатории после мед реформы стал больше в два раза, в прямом смысле слова больше============================у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайликия склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua yama Повідомлень: 2005 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3702 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 00:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: 150 смертей на 60-миллионную страну - это, конечно, печально, но не катастрофично.



Проблема на сегодня лежит совсем в другой плоскости с другой арифметикой.

Еще месяц назад в Италии не умирал никто от вируса. Зеро. Сейчас все идет по нарастающей.

Когда все поймут, что всего по 100 человек в неделю будут умирать в Италии, все будет выглядеть оптимистичнее. Главное понимать предел риска. Проблема на сегодня лежит совсем в другой плоскости с другой арифметикой.Еще месяц назад в Италии не умирал никто от вируса. Зеро. Сейчас все идет по нарастающей.Когда все поймут, что всего по 100 человек в неделю будут умирать в Италии, все будет выглядеть оптимистичнее. Главное понимать предел риска. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15529 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3991 раз. Подякували: 6180 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 00:51 yama написав: antey1969 написав: Италия:

Смертность 4.2%

В реанимации все еще остаются 7.5%

На текущий момент излечились 9%

Не парьтесь, обычный грипп Италия:Смертность 4.2%В реанимации все еще остаются 7.5%На текущий момент излечились 9%Не парьтесь, обычный грипп

у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайлики

я склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)

Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайликия склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было

Поздравляю!(серьезный восторженный тон)

Надеюсь, Вы не из Черновцов нам пишете?(ехидный смайлик) Поздравляю!(серьезный восторженный тон)Надеюсь, Вы не из Черновцов нам пишете?(ехидный смайлик) antey1969 1

Повідомлень: 9158 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1067 раз. Подякували: 2413 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 188189190191 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6824 1520878

ЛОБ П'ят 06 бер, 2020 17:14