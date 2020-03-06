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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11
как там дела в атб???
народ ещё не начал выносить товар с полок???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:16
Starikan написав: Schmit написав: UA написав:
вред от карантина превышает вред от коронавируса
Из обычного гриппа раздули фиг знает что
В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер.
Коронавирус в Италии напугал всех, кроме итальянцев.
Никакой паники, только реальная обстановка и мнение жителей Милана о сложившейся ситуации .
Это мой ответ официальным СМИ.
Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.
В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:26
safonovstanislav написав: zРадио написав:
... с учетом разного уровня систем здравоохранения...
Уже ясно, что медицина тут бессильна, хоть развитая, хоть не очень. Скорее всего, решающее значение тут в том, насколько злые микробы обитают в каждой стране, готовые атаковать ослабленный борьбой с вирусом иммунитет организма.
Понятно, что борется иммунитет (ну может чуть-чуть помогают противовирусные с доказанной эффективностью выше плацебо - осельтамивир, зидовудин, еще пара-тройка), но аппаратные средства типа ИВЛ и/или ЭКМО все-таки помогают выжить при дыхательной недостаточности, пока иммунитет не справится с патогеном и организм не сможет частично восстановить легочную ткань.
Поэтому на уровень летальности уровень медицины влиять будет. Насколько сильно - говорить рано, но сам факт сомнению не подлежит.
PS: по поводу злых микробов - с ними то как раз бороться умеем (с большей частью). Это бактерии, археи и грибы. А злые вирусы - это, увы, пока нерешенная человеком проблема
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:51
Schmit написав: Starikan написав:
Schmit написав:
В Италии никак не решатся на серьезный карантин. На их примере мы скоро узнаем, какой вред нанесет эта зараза без использования карантинных мер.
Коронавирус в Италии напугал всех, кроме итальянцев.
Никакой паники, только реальная обстановка и мнение жителей Милана о сложившейся ситуации .
Это мой ответ официальным СМИ.
Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.
В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом.
Судя по пустым улицам Милана, там отнюдь не хиханьки.
Просто некоторые люди по жизни весельчаки и оптимисты (особенно итальянцы).
И, в конце концов, что они должны делать - закутаться в белую простыню и ползти на кладбище (с)?
150 смертей на 60-миллионную страну - это, конечно, печально, но не катастрофично.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Суб 07 бер, 2020 00:23
Faceless написав: vetka написав:
Не в Киеве скромных врачей, нет и точка. Все хотят денег, от слова все.
И не только в Киеве.
Есть еще и просто терапевты, врачи - это не только гинекологи, нейрохирурги и венерологи
И "хотят денег" вообще все, не только врачи. Другое дело, что адекватно зарабатывающий врач, в той же частной клинике, не нуждается в "благодарностях"
по моему семейные врачи ( по сплетнях
) получают чуть ли не 20 000 на руки ... по крайней мере мой семейный врач в государственной амбулатории после мед реформы стал больше в два раза, в прямом смысле слова больше
============================
antey1969 написав:
Италия:
Смертность 4.2%
В реанимации все еще остаются 7.5%
На текущий момент излечились 9%
Не парьтесь, обычный грипп
у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайлики
я склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)
Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Додано: Суб 07 бер, 2020 00:35
Starikan написав:150 смертей на 60-миллионную страну - это, конечно, печально, но не катастрофично.
Проблема на сегодня лежит совсем в другой плоскости с другой арифметикой.
Еще месяц назад в Италии не умирал никто от вируса. Зеро. Сейчас все идет по нарастающей.
Когда все поймут, что всего по 100 человек в неделю будут умирать в Италии, все будет выглядеть оптимистичнее. Главное понимать предел риска.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 00:51
yama написав: antey1969 написав:
Италия:
Смертность 4.2%
В реанимации все еще остаются 7.5%
На текущий момент излечились 9%
Не парьтесь, обычный грипп
у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайлики
я склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)
Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было
Поздравляю!(серьезный восторженный тон)
Надеюсь, Вы не из Черновцов нам пишете?(ехидный смайлик)
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