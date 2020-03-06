Додано: Суб 07 бер, 2020 00:23

Faceless написав: vetka написав: Не в Киеве скромных врачей, нет и точка. Все хотят денег, от слова все.

И не только в Киеве. Не в Киеве скромных врачей, нет и точка. Все хотят денег, от слова все.И не только в Киеве.

Есть еще и просто терапевты, врачи - это не только гинекологи, нейрохирурги и венерологи

И "хотят денег" вообще все, не только врачи. Другое дело, что адекватно зарабатывающий врач, в той же частной клинике, не нуждается в "благодарностях" Есть еще и просто терапевты, врачи - это не только гинекологи, нейрохирурги и венерологиИ "хотят денег" вообще все, не только врачи. Другое дело, что адекватно зарабатывающий врач, в той же частной клинике, не нуждается в "благодарностях"

antey1969 написав: Италия:

Смертность 4.2%

В реанимации все еще остаются 7.5%

На текущий момент излечились 9%

Не парьтесь, обычный грипп Италия:Смертность 4.2%В реанимации все еще остаются 7.5%На текущий момент излечились 9%Не парьтесь, обычный грипп

по моему семейные врачи () получают чуть ли не 20 000 на руки ... по крайней мере мой семейный врач в государственной амбулатории после мед реформы стал больше в два раза, в прямом смысле слова больше============================у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайликия склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было