как там дела в атб???
народ ещё не начал выносить товар с полок???
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:11
как там дела в атб???
народ ещё не начал выносить товар с полок???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:16
Пока что хихоньки-хахоньки. Посмотрим на них через недельку-две.
В Иране уже был один такой хохотун. Земля пухом.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:26
Понятно, что борется иммунитет (ну может чуть-чуть помогают противовирусные с доказанной эффективностью выше плацебо - осельтамивир, зидовудин, еще пара-тройка), но аппаратные средства типа ИВЛ и/или ЭКМО все-таки помогают выжить при дыхательной недостаточности, пока иммунитет не справится с патогеном и организм не сможет частично восстановить легочную ткань.
Поэтому на уровень летальности уровень медицины влиять будет. Насколько сильно - говорить рано, но сам факт сомнению не подлежит.
PS: по поводу злых микробов - с ними то как раз бороться умеем (с большей частью). Это бактерии, археи и грибы. А злые вирусы - это, увы, пока нерешенная человеком проблема
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:51
Судя по пустым улицам Милана, там отнюдь не хиханьки.
Просто некоторые люди по жизни весельчаки и оптимисты (особенно итальянцы).
И, в конце концов, что они должны делать - закутаться в белую простыню и ползти на кладбище (с)?
150 смертей на 60-миллионную страну - это, конечно, печально, но не катастрофично.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:23
по моему семейные врачи ( по сплетнях) получают чуть ли не 20 000 на руки ... по крайней мере мой семейный врач в государственной амбулатории после мед реформы стал больше в два раза, в прямом смысле слова больше
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у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайлики
я склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)
Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Проблема на сегодня лежит совсем в другой плоскости с другой арифметикой.
Еще месяц назад в Италии не умирал никто от вируса. Зеро. Сейчас все идет по нарастающей.
Когда все поймут, что всего по 100 человек в неделю будут умирать в Италии, все будет выглядеть оптимистичнее. Главное понимать предел риска.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:51
Поздравляю!(серьезный восторженный тон)
Надеюсь, Вы не из Черновцов нам пишете?(ехидный смайлик)
Додано: Суб 07 бер, 2020 07:14
Hanson - Mmmbop
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Заболевших коронавирусом нашли на еще одном круизном лайнере: положительный результат дали анализы 21 человека с судна Grand Princess.
Всего на борту 3533 человека из 54 стран.
Исландия ввела режим чрезвычайного положения в связи с распространением вируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:58
freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.
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