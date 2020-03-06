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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://academic.oup.com/nsr/advance-ar ... 36/5775463
"Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, разделился на два штамма: вирус-мутант выглядит более агрессивным, чем оригинальный тип. Это может помешать вирусологам оперативно разработать вакцину. "
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:02

  antey1969 написав:freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.


Туристическая морская индустрия получит сейчас катастрофический удар.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:18

  freeze написав:
  antey1969 написав:freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.


Туристическая морская индустрия получит сейчас катастрофический удар.

Не только морская. В Египте у команды круизного теплохода, что ходил по Нилу от Асуана к Луксору обнаружен коронавирус. Туристы-круизники к тому времени успели разлететься по своим странам. Лайнер оттестили после того как у одного из бывших пассажиров дома тест дал положительный результат.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:25


Всю ВР на обсервацию в комфортабельные Санжары.
Schmit
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