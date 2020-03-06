"Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, разделился на два штамма: вирус-мутант выглядит более агрессивным, чем оригинальный тип. Это может помешать вирусологам оперативно разработать вакцину. "
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Додано: Суб 07 бер, 2020 10:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, разделился на два штамма: вирус-мутант выглядит более агрессивным, чем оригинальный тип. Это может помешать вирусологам оперативно разработать вакцину. "
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:02
Туристическая морская индустрия получит сейчас катастрофический удар.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:18
Не только морская. В Египте у команды круизного теплохода, что ходил по Нилу от Асуана к Луксору обнаружен коронавирус. Туристы-круизники к тому времени успели разлететься по своим странам. Лайнер оттестили после того как у одного из бывших пассажиров дома тест дал положительный результат.
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