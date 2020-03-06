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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 190191192193>
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://academic.oup.com/nsr/advance-ar ... 36/5775463
"Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, разделился на два штамма: вирус-мутант выглядит более агрессивным, чем оригинальный тип. Это может помешать вирусологам оперативно разработать вакцину. "
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:02

  antey1969 написав:freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.


Туристическая морская индустрия получит сейчас катастрофический удар.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:18

  freeze написав:
  antey1969 написав:freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.


Туристическая морская индустрия получит сейчас катастрофический удар.

Не только морская. В Египте у команды круизного теплохода, что ходил по Нилу от Асуана к Луксору обнаружен коронавирус. Туристы-круизники к тому времени успели разлететься по своим странам. Лайнер оттестили после того как у одного из бывших пассажиров дома тест дал положительный результат.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:25


Всю ВР на обсервацию в комфортабельные Санжары.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:15

Станом на ранок 07 березня 2020 року у світі було зареєстровано 102 186 випадків захворювання COVID-19, з них 3 491 закінчились смертю, у той же час 57 389 (56,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 21 373 випадки у 88 країнах/територіях/регіонах, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

На території Європейського регіону у 41 країні зареєстровано 7277 випадків захворювання COVID-19 (Італія - 4636, Німеччина - 639, Франція - 613, Іспанія - 374, Швейцарія - 180, Великобританія - 167, Нідерланди - 128, Норвегія - 113, Швеція - 101, Австрія - 47, Греція - 32, Ісландія - 26, Сан-Марино - 24, Данія - 23, Ізраїль - 19, Фінляндія - 19, Ірландія - 13, Португалія - 13, Чехія - 12, Хорватія - 11, Естонія - 10, Азербайджан - 9, Грузія - 9, Словенія - 9, Бельгія - 8, Румунія - 7, Білорусь - 6, Польша - 5, Росія - 4, Угорщина - 4, Північна Македонія - 3, Боснія та Герцеговина - 2, Андорра, Вірменія, Латвія, Литва, Люксембург, Монако, Сербія, Словаччина, Україна по одному випадку) та 215 летальних випадків.

У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 07 березня знаходиться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних. Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають.

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.
Протягом дня 06 березня до Центру надійшло 4 повідомлення про підозри на COVID-19 у Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:23

  antey1969 написав:freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.

Протестили наверняка не наобум, а тех, у которых были симптомы.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

при цій історії з лоховірусом найкраще продаватимуться хатки в далеких селах...
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:38

  Starikan написав:
  antey1969 написав:freeze
Похоже, Штаты, как и Европа, стали жертвой своей беспечности.
17 умерших говорят о том, что вирус гуляет там не меньше месяца.
Кстати, на Гранд Принцесс протестили всего 46 пассажиров и получили 21 случай заражения. Всего там находятся более 3500 человек. Все веселье там только начинается.

Протестили наверняка не наобум, а тех, у которых были симптомы.


На лайнере Grand Princess, где нашли зараженных коронавирусом, находится 49 украинцев - МИД
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:59

Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:05

  freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.

А что врачам еще говорить? Если ласты склеит, то тоже скажут, что сделали все необходимое (из того что есть в больнице) и умер не по их вине (слабый иммунитет, проблемы с сердцем или что-то еще придумают)...
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