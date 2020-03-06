Додано: Суб 07 бер, 2020 12:59

Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.