freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.
Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:
В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области. "59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности. Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.
Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:
В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области. "59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности. Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.