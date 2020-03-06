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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:11

  freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.


Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:

В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе
https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse
Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области.
"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности.
Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:29

  zРадио написав:
  freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.


Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:

В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе
https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse
Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области.
"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности.
Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.


https://strana.ua/news/253587-koronavir ... etsja.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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