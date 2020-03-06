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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 190191192193 Додано: Суб 07 бер, 2020 13:11 freeze написав: Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем. Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.



Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:



В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе

https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse

Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области.

"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности.

Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области."59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности.Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. zРадио

Повідомлень: 5109 З нами з: 02.05.18 Подякував: 930 раз. Подякували: 2079 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 13:29 zРадио написав: freeze написав: Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем. Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.



Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:



В Черновцах женщину обвиняют в распространении фейков о коронавирусе

https://korrespondent.net/ukraine/42018 ... ronavyruse

Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области.

"59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности.

Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Инфа из ее прямой речи? А то как раз читаю:Полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами. Об этом вечером в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба полиции области."59-летняя черновчанка принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - рассказали в полиции о причинах привлечения женщины к административной ответственности.Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи о распространении ложных слухов (173-1) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Злоумышленнице грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.



https://strana.ua/news/253587-koronavir ... etsja.html Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15543 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3991 раз. Подякували: 6183 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 190191192193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 06 бер, 2020 17:14