Додано: Суб 07 бер, 2020 14:18

Президент Эстонии отказалась в субботу от участия в официальном мероприятии, так как ждет результатов теста на коронавирус.



Ширится вирус и по России. Уже Питер, Липецк. Все вновь выявленные посещали Италию.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.