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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:59
Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
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ritter
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П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ