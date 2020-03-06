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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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