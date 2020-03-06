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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 192193194195>
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:09

  ritter написав:Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.


Абсолютно верно. Как сказал новый главсанврач Ляшко у нас 600 аппаратов для принудительной оксигенации легких, плюс что-то немного есть якобы где-то еще.

То есть при 1000+ с осложнениями, остальным придётся только молиться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:16

  freeze написав:
  ritter написав:Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.


Абсолютно верно. Как сказал новый главсанврач Ляшко у нас 600 аппаратов для принудительной оксигенации легких, плюс что-то немного есть якобы где-то еще.

То есть при 1000+ с осложнениями, остальным придётся только молиться.

Он не упомянул только одного, что на данный момент подавляющее большинство из этих аппаратов уже задействованы в реанимационных палатах(мало того, иногда их не хватает) и спасают жизни больных.
Думаете, кто-то снимет с аппаратов ИВЛ старых больных(кроме как в морг некуда их снять), чтобы срочно броситься спасать новых? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:18

  ol_zy написав:
  freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.
А что врачам еще говорить? Если ласты склеит, то тоже скажут, что сделали все необходимое (из того что есть в больнице) и умер не по их вине (слабый иммунитет, проблемы с сердцем или что-то еще придумают)...

А чего придумывать? Именно по этим причинам и уходят при вирусной пневмонии.
У вас врачи - личные враги?
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:26

  ritter написав:Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.

Насколько я понимаю, появление иммунитета у переболевших все еще не доказано, так что особой разницы нет. Раз переболеешь вначале на койке, на 2й раз коек уже может не хватить. К тому же он мутирует, что вообще никаких гарантий иммунитета не дает.
Так что про наличие(точнее отсутствие) нашей медицины можно забыть сразу.
Предлагаю форумчанам скинуться на островок гденить в Тихом океане пока не поздно :wink:
Востаннє редагувалось LordEmerald в Суб 07 бер, 2020 15:28, всього редагувалось 1 раз.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:27

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  ritter написав:Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.


Абсолютно верно. Как сказал новый главсанврач Ляшко у нас 600 аппаратов для принудительной оксигенации легких, плюс что-то немного есть якобы где-то еще.

То есть при 1000+ с осложнениями, остальным придётся только молиться.

Он не упомянул только одного, что на данный момент подавляющее большинство из этих аппаратов уже задействованы в реанимационных палатах(мало того, иногда их не хватает) и спасают жизни больных.
Думаете, кто-то снимет с аппаратов ИВЛ старых больных(кроме как в морг некуда их снять), чтобы срочно броситься спасать новых? :shock:


+++

Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..

Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:38

  Alex2007 написав:
  Kudrjavuy написав:https://dnipro-m.ua/tovar/respirator-po ... gLIHvD_BwE

https://sigma.ua/buy/respirator-s-ugoln ... gisu_d_bwe


Неее.
Нам надо сразу такие костюмчики.

Зображення
:D

https://strana.ua/news/253611-koronavir ... ulkov.html
Зображення
У каждого свои возможности.
Но когда хочется жить - все методы хороши.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:41

  LordEmerald написав:
  ritter написав:Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.

Насколько я понимаю, появление иммунитета у переболевших все еще не доказано, так что особой разницы нет. Раз переболеешь вначале на койке, на 2й раз коек уже может не хватить. К тому же он мутирует, что вообще никаких гарантий иммунитета не дает.
Так что про наличие(точнее отсутствие) нашей медицины можно забыть сразу.
Предлагаю форумчанам скинуться на островок гденить в Тихом океане пока не поздно :wink:

Все верно, вирус весьма заразен, с долгим инкубационным периодом, а это значит, что вероятность мутаций растет по экспоненте.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:44

  LordEmerald написав:
  ritter написав:Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.

Насколько я понимаю, появление иммунитета у переболевших все еще не доказано, так что особой разницы нет. Раз переболеешь вначале на койке, на 2й раз коек уже может не хватить. К тому же он мутирует, что вообще никаких гарантий иммунитета не дает.
Так что про наличие(точнее отсутствие) нашей медицины можно забыть сразу.
Предлагаю форумчанам скинуться на островок гденить в Тихом океане пока не поздно :wink:


Да и провоцировать более ранее заражение, пока коек хватает - это все равно соискание премии Дарвина :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мне до сих пор не понятно, почему никто не сделал Выводов?
1. Вирус не трогает моложе 15 лет.
2. Активное распространение
3. Отсутствие ни него иммунитета
4. Малый шанс выжить у заразившихся старше 50 лет.
5. Отсутствие чувствительности к мед препаратам.
.............................................................
а) решение перенаселения Земли
б) Решение пенсионного вопроса.
в) решение массовых скоплений населения
г) решение вопросов о Глобализации.
д) решение вопроса о городском населении
е) Решение квартирного вопроса
........................
?????? Почему не искать положительное?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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