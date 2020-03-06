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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:58

Я тут обычно за паникеров, но здесь наоборот:
650+ аппаратов ИВЛ в инфекционных отделениях, не считая аппаратов ИВЛ во всех остальных.

И да производитель ИВЛ есть в Киеве, но на все попытки достучаться с этим вопросом до всяких МОЗов - тишина, хорошо хоть выкатили инфу по количеству. Для таких акций нужно правильное юридическое сопровождение, а массовость обеспечить довольно легко

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  ritter написав:Таке враження, що у тих, хто буде інфікованим пізніше, менше шансів вижити, адже з кожним місяцем медична система буде сильніше поринати у колапс.


Абсолютно верно. Как сказал новый главсанврач Ляшко у нас 600 аппаратов для принудительной оксигенации легких, плюс что-то немного есть якобы где-то еще.

То есть при 1000+ с осложнениями, остальным придётся только молиться.

Он не упомянул только одного, что на данный момент подавляющее большинство из этих аппаратов уже задействованы в реанимационных палатах(мало того, иногда их не хватает) и спасают жизни больных.
Думаете, кто-то снимет с аппаратов ИВЛ старых больных(кроме как в морг некуда их снять), чтобы срочно броситься спасать новых? :shock:


Сейчас так получается, что наличие подтвержденного гриппа или ОРВИ исключает наличие коронавируса и основание для выпуска из карантина, по крайней мере в мире сейчас повсеместно изначально делают тесты на грипп/орви тем, кто не под прямым подозрением.
Это логично если опираться на то, как был открыт интерферон - некоторые вирусы между собой конкурируют. Но насколько это адекватно в конкретном контексте - хз, не встречал пока исследований подтверждающих/опровергающих подобную конкуренцию.


По курению выборка 1100 заболевших, без курения в анамнезе 85%, но при этом намного выше доля "тяжелых" именно среди курящих. Есть предположение, что это связано с тем, что смолами забиты так легкие, что вирусу меньше есть возможности куда "прицепиться".

Забавно, но наконец прекратил курить 1 февраля, спустя более 15лет курения, и возвращаться к этой байде не планирую даже под страхом "коронавируса"

(по картинке кликать придется)
Зображення
Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 07 бер, 2020 16:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:01

  zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..
Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...

Да ну!)))
Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:08

  Corpocrator написав:Я тут обычно за паникеров, но здесь наоборот:
650+ аппаратов ИВЛ в инфекционных отделениях, не считая аппаратов ИВЛ во всех остальных.

Посмеялся.
Вы и вправду думаете, что кто-то бы позволил простаивать у нас в стране многие годы шести сотням аппаратов ИВЛ? Да их давно бы растащили или продали, туда где они были бы задействованы. Молотят они без остановки, даже не сомневайтесь.
ИВЛ не хватает даже в Центре Сердца, а уж хваткий Тодуров в свою клинику стаскивал все и отовсюду на все бюджетные деньги.
Ну правда, я очень прошу, не верьте бравурным речам наших чиновников
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:18

  Kudrjavuy написав:Мне до сих пор не понятно, почему никто не сделал Выводов?
1. Вирус не трогает моложе 15 лет.
2. Активное распространение
3. Отсутствие ни него иммунитета
4. Малый шанс выжить у заразившихся старше 50 лет.
5. Отсутствие чувствительности к мед препаратам.
.............................................................
а) решение перенаселения Земли
б) Решение пенсионного вопроса.
в) решение массовых скоплений населения
г) решение вопросов о Глобализации.
д) решение вопроса о городском населении
е) Решение квартирного вопроса
........................
?????? Почему не искать положительное?

Чому не замислювався? Це перше,що прийшло в мою голову.
Майже впевнений,що вірус спеціально для цієї мети і запустили, як тут не вспам'я тати про теорію золотого міліарду.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:23

  antey1969 написав:Да ну!)))
Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить? :shock:


Полностью согласен в части мотивов - я говорил о возможностях при наличии желания. Хотелось бы верить, что осознание последствий глядущей с апреля катастрофы в медицине - одна из главных, а может и главная причина разгона Кабмина соросят
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:33

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Да ну!)))
Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить? :shock:


Полностью согласен в части мотивов - я говорил о возможностях при наличии желания. Хотелось бы верить, что осознание последствий глядущей с апреля катастрофы в медицине - одна из главных, а может и главная причина разгона Кабмина соросят

Емец уже был Министром Здравоохранения.
За семь месяцев он обеспечил всеми ресурсами СВОЙ Ахмадет и ввел в строй СВОЮ клинику для взрослых. После чего со спокойной совестью покинул кресло.
У ЗЕ на днях заявили, что Емец будет совмещать пост Министра с хирургической деятельностью. Это как бы сам Зеленский будучи Президентом продолжал гастролировать с "Вечерним Кварталом" :D
А медицинская "реформа" от Супрун-Скалецкой в любом случае была нежизнеспособной и череватой мощными социальными взрывами. Ее бы в любом случае пришлось корректировать.
С другой стороны, профессиональный медик во главе МОЗ лучше, чем склонная к самолюбованию юристочка.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:37

  Corpocrator написав:
По курению выборка 1100 заболевших, без курения в анамнезе 85%, но при этом намного выше доля "тяжелых" именно среди курящих. Есть предположение, что это связано с тем, что смолами забиты так легкие, что вирусу меньше есть возможности куда "прицепиться".

Забавно, но наконец прекратил курить 1 февраля, спустя более 15лет курения, и возвращаться к этой байде не планирую даже под страхом "коронавируса"


Мне имхается, что гипотеза о курящих - все та же пресловутая "ошибка выжившего".
https://en.wikipedia.org/wiki/Survivorship_bias

Большинство людей со здоровыми легкими, наверняка, переболело без симптомов и не обращалось за медпомощью. А в больницы из них попали люди с другими патологиями, ухудшающими течение коронавирусной инфекции. Соответственно, и доля serious & critical в этой выборке высокая...

Предположение о смолах в легких кажется натянутым, если взять статистику бактериальных пневмоний - там прогноз тем хуже, чем дольше человек курит...
zРадио
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