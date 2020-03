Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 192193194195 Додано: Суб 07 бер, 2020 16:18 Kudrjavuy написав: Мне до сих пор не понятно, почему никто не сделал Выводов?

1. Вирус не трогает моложе 15 лет.

2. Активное распространение

3. Отсутствие ни него иммунитета

4. Малый шанс выжить у заразившихся старше 50 лет.

5. Отсутствие чувствительности к мед препаратам.

.............................................................

а) решение перенаселения Земли

б) Решение пенсионного вопроса.

в) решение массовых скоплений населения

г) решение вопросов о Глобализации.

д) решение вопроса о городском населении

е) Решение квартирного вопроса

........................

?????? Почему не искать положительное? Мне до сих пор не понятно, почему никто не сделал Выводов?1. Вирус не трогает моложе 15 лет.2. Активное распространение3. Отсутствие ни него иммунитета4. Малый шанс выжить у заразившихся старше 50 лет.5. Отсутствие чувствительности к мед препаратам..............................................................а) решение перенаселения Землиб) Решение пенсионного вопроса.в) решение массовых скоплений населенияг) решение вопросов о Глобализации.д) решение вопроса о городском населениие) Решение квартирного вопроса........................?????? Почему не искать положительное?

Чому не замислювався? Це перше,що прийшло в мою голову.

Майже впевнений,що вірус спеціально для цієї мети і запустили, як тут не вспам'я тати про теорію золотого міліарду. Чому не замислювався? Це перше,що прийшло в мою голову.Майже впевнений,що вірус спеціально для цієї мети і запустили, як тут не вспам'я тати про теорію золотого міліарду. sinus 1 Повідомлень: 737 З нами з: 06.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 16:23 antey1969 написав: Да ну!)))

Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить? Да ну!)))Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить?



Полностью согласен в части мотивов - я говорил о возможностях при наличии желания. Хотелось бы верить, что осознание последствий глядущей с апреля катастрофы в медицине - одна из главных, а может и главная причина разгона Кабмина соросят Полностью согласен в части мотивов - я говорил о возможностях при наличии желания. Хотелось бы верить, что осознание последствий глядущей с апреля катастрофы в медицине - одна из главных, а может и главная причина разгона Кабмина соросят zРадио

Повідомлень: 5117 З нами з: 02.05.18 Подякував: 932 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 16:33 zРадио написав: antey1969 написав: Да ну!)))

Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить? Да ну!)))Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить?



Полностью согласен в части мотивов - я говорил о возможностях при наличии желания. Хотелось бы верить, что осознание последствий глядущей с апреля катастрофы в медицине - одна из главных, а может и главная причина разгона Кабмина соросят Полностью согласен в части мотивов - я говорил о возможностях при наличии желания. Хотелось бы верить, что осознание последствий глядущей с апреля катастрофы в медицине - одна из главных, а может и главная причина разгона Кабмина соросят

Емец уже был Министром Здравоохранения.

За семь месяцев он обеспечил всеми ресурсами СВОЙ Ахмадет и ввел в строй СВОЮ клинику для взрослых. После чего со спокойной совестью покинул кресло.

У ЗЕ на днях заявили, что Емец будет совмещать пост Министра с хирургической деятельностью. Это как бы сам Зеленский будучи Президентом продолжал гастролировать с "Вечерним Кварталом"

А медицинская "реформа" от Супрун-Скалецкой в любом случае была нежизнеспособной и череватой мощными социальными взрывами. Ее бы в любом случае пришлось корректировать.

С другой стороны, профессиональный медик во главе МОЗ лучше, чем склонная к самолюбованию юристочка. Емец уже был Министром Здравоохранения.За семь месяцев он обеспечил всеми ресурсами СВОЙ Ахмадет и ввел в строй СВОЮ клинику для взрослых. После чего со спокойной совестью покинул кресло.У ЗЕ на днях заявили, что Емец будет совмещать пост Министра с хирургической деятельностью. Это как бы сам Зеленский будучи Президентом продолжал гастролировать с "Вечерним Кварталом"А медицинская "реформа" от Супрун-Скалецкой в любом случае была нежизнеспособной и череватой мощными социальными взрывами. Ее бы в любом случае пришлось корректировать.С другой стороны, профессиональный медик во главе МОЗ лучше, чем склонная к самолюбованию юристочка. antey1969 1

Повідомлень: 9170 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1067 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 16:37 Corpocrator написав:

По курению выборка 1100 заболевших, без курения в анамнезе 85%, но при этом намного выше доля "тяжелых" именно среди курящих. Есть предположение, что это связано с тем, что смолами забиты так легкие, что вирусу меньше есть возможности куда "прицепиться".



Забавно, но наконец прекратил курить 1 февраля, спустя более 15лет курения, и возвращаться к этой байде не планирую даже под страхом "коронавируса"

По курению выборка 1100 заболевших, без курения в анамнезе 85%, но при этом намного выше доля "тяжелых" именно среди курящих. Есть предположение, что это связано с тем, что смолами забиты так легкие, что вирусу меньше есть возможности куда "прицепиться".Забавно, но наконец прекратил курить 1 февраля, спустя более 15лет курения, и возвращаться к этой байде не планирую даже под страхом "коронавируса"



Мне имхается, что гипотеза о курящих - все та же пресловутая "ошибка выжившего".

https://en.wikipedia.org/wiki/Survivorship_bias



Большинство людей со здоровыми легкими, наверняка, переболело без симптомов и не обращалось за медпомощью. А в больницы из них попали люди с другими патологиями, ухудшающими течение коронавирусной инфекции. Соответственно, и доля serious & critical в этой выборке высокая...



Предположение о смолах в легких кажется натянутым, если взять статистику бактериальных пневмоний - там прогноз тем хуже, чем дольше человек курит... Мне имхается, что гипотеза о курящих - все та же пресловутая "ошибка выжившего".Большинство людей со здоровыми легкими, наверняка, переболело без симптомов и не обращалось за медпомощью. А в больницы из них попали люди с другими патологиями, ухудшающими течение коронавирусной инфекции. Соответственно, и доля serious & critical в этой выборке высокая...Предположение о смолах в легких кажется натянутым, если взять статистику бактериальных пневмоний - там прогноз тем хуже, чем дольше человек курит... zРадио

Повідомлень: 5117 З нами з: 02.05.18 Подякував: 932 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 16:47 Не только морская. В Египте у команды круизного теплохода, что ходил по Нилу от Асуана к Луксору обнаружен коронавирус. Туристы-круизники к тому времени успели разлететься по своим странам. Лайнер оттестили после того как у одного из бывших пассажиров дома тест дал положительный результат.[/quote]

Знакомые студенты-медики из арабских стран говорят, что в Египте полная ж. с коронавирусом. Власти во всю скрывают такую информацию, чтобы не напугать туристов. А у нас каждый день с 10-ок бортов дуристов летит за халявным отдыхом туда. alex

Повідомлень: 518 З нами з: 16.02.07 Подякував: 32 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 17:52 В Иране новый рекорд по заболевшим - почти 1600 за сутки. Умерла депутат парламента. Сегодняшний срез, даже если предположить, что иранцы не химичат со статистикой - это те люди, которые заразились две недели назад и более, но заболевание выявлено только сейчас. При имеющихся сегодня 6300 зарегистрированных больных и имеющейся тенденции к удвоению заболевших каждый день, это означает, что заболевших, но невыявленных пока больных в Иране сегодня более полусотни тысяч. И каждый из них - разносчик заболевания.

Китай сумел задавить эпидемию, которая явно идет на спад (сегодня в Китае зарегистрировано всего 100 новых заболевших) жесточайшим карантином, в который было посажено порядка 800 миллионов человек (это 12 процентов населения Земли, если что). При этом карантин продолжается и будет соблюдаться еще месяц не менее. В Иране, как впрочем, и других странах, эту часть борьбы с заболеванием игнорируют, а потому рост заболеваемости не просто продолжается, а будет лишь увеличиваться.



На этом фоне Россия выглядит ничуть не лучше. Благостная картина (10 заболевших, из которых 4 выздоровели) - это, скорее, следствие отсутствия системы контроля, которая выглядит весьма выборочной. Сколько реально заболевших сегодня на территории страны, не скажет никто. Не потому, что скрывают, а потому что просто не в курсе.



Впрочем, бардак везде. В Штатах среди участников конференции, на которой присутствовало три высших руководителя страны - вице-президент, госсекретарь и руководитель большинства в Конгрессе - обнаружили двух подтвержденных заболевших. Уже после того, как конференция завершилась.



На медицинские проблемы начинают наслаиваться социальные. Николай Вавилов в своем ТГ-канале пишет, что порядка 80 млн китайских внутренних мигрантов-гастарбайтеров вернулись к работе, 50 млн с лишним продолжают находиться дома в сельской местности (видимо, в карантине). И, понятно, не получая зарплаты. В Китае начинаются социальные протесты, причем стихийные и повсеместные. Пока это чисто экономические протесты, связанные с требованием отмены арендной платы за жилье за февраль-март, но понятно, что это требование выполнить невозможно. А значит, протесты будут нарастать. Никакой цифровой концлагерь здеь не поможет - вопрос стоит о банальном выживании.



При этом в наиболее тяжелом положении оказывается китайская "глубинка". Противоречие с более обеспеченным побережьем снова начинает расти. Это хроническая и неразрешимая проблема Китая, с которой не удалось справиться ни одному правительству страны практически за всю ее историю. И она же всегда становилась причиной внутренней катастрофы Китая. Возможно, это противоречие выстрелит и сейчас, тем более, что психологически крайне тяжело после десятилетия относительно хорошей и сытой жизни снова возвращаться в кромешную нищету. И что самое плохое - для Китая никакой иной возможности справиться с кризисом нет. Когда окончательно станут понятны размеры и масштаб катастрофы китайской экономики, руководству страны придется решать вопрос - как сохранить хотя бы точечно имеющийся промышленный и технологический потенциал. Он сосредоточен в значительной степени в прибрежных провинциях Китая и крупных городах внутренней зоны. А значит - накопленные проблемы придется сбрасывать в глубинку, резко опуская там уровень жизни. Вариантов нет - спасти всё невозможно, нужно будет спасать хоть что-то. А вот согласятся ли полмиллиарда жителей внутренних провинций Китая войти в положение и отнестись с пониманием - это очень большой вопрос. vladislavlvov

Повідомлень: 2183 З нами з: 02.03.07 Подякував: 113 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 17:55 zРадио написав: Corpocrator написав:

По курению выборка 1100 заболевших, без курения в анамнезе 85%, но при этом намного выше доля "тяжелых" именно среди курящих. Есть предположение, что это связано с тем, что смолами забиты так легкие, что вирусу меньше есть возможности куда "прицепиться".



Забавно, но наконец прекратил курить 1 февраля, спустя более 15лет курения, и возвращаться к этой байде не планирую даже под страхом "коронавируса"

По курению выборка 1100 заболевших, без курения в анамнезе 85%, но при этом намного выше доля "тяжелых" именно среди курящих. Есть предположение, что это связано с тем, что смолами забиты так легкие, что вирусу меньше есть возможности куда "прицепиться".Забавно, но наконец прекратил курить 1 февраля, спустя более 15лет курения, и возвращаться к этой байде не планирую даже под страхом "коронавируса"



Мне имхается, что гипотеза о курящих - все та же пресловутая "ошибка выжившего".

https://en.wikipedia.org/wiki/Survivorship_bias



Большинство людей со здоровыми легкими, наверняка, переболело без симптомов и не обращалось за медпомощью. А в больницы из них попали люди с другими патологиями, ухудшающими течение коронавирусной инфекции. Соответственно, и доля serious & critical в этой выборке высокая...



Предположение о смолах в легких кажется натянутым, если взять статистику бактериальных пневмоний - там прогноз тем хуже, чем дольше человек курит... Мне имхается, что гипотеза о курящих - все та же пресловутая "ошибка выжившего".Большинство людей со здоровыми легкими, наверняка, переболело без симптомов и не обращалось за медпомощью. А в больницы из них попали люди с другими патологиями, ухудшающими течение коронавирусной инфекции. Соответственно, и доля serious & critical в этой выборке высокая...Предположение о смолах в легких кажется натянутым, если взять статистику бактериальных пневмоний - там прогноз тем хуже, чем дольше человек курит...

100%. Достаточно узнать у гугла про курение и пневмонию. Нужно смотреть качество выборки. Может там ключевым будет совсем другой параметр. Как человек, постоянно работающий со статистикой, могу сказать, что другая случайная выборка на такое же к-во людей, может показать противоположные результаты. Там же можно будет выделить какую-нибудь случайную "закономерность" по цвету глаз, или вообще первой букве имени. 100%. Достаточно узнать у гугла про курение и пневмонию. Нужно смотреть качество выборки. Может там ключевым будет совсем другой параметр. Как человек, постоянно работающий со статистикой, могу сказать, что другая случайная выборка на такое же к-во людей, может показать противоположные результаты. Там же можно будет выделить какую-нибудь случайную "закономерность" по цвету глаз, или вообще первой букве имени. safonovstanislav Повідомлень: 2559 З нами з: 10.05.14 Подякував: 171 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 18:08 Правда на следующий день пост был удален. Протефлазид: украинский ученый нашел лекарство от коронавируса

Блокировать важный фермент коронавируса может препарат протефлазид.



Украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич рассказал, что вирусологи провели исследования, которые дали надежду на возможность эффективного противостояния эпидемии.





– Использовав компьютерную модель коронавируса-2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги, используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса, – заявил Александр Гриневич.







По его словам, исследования еще продолжаются.



Цены на протефлазид в аптеках колеблются от 330 до 410 грн.



Также Гриневич добавил, что в рамках благотворительной помощи протефлазид передали трем медицинским учреждениям в Черновцах.



Однако, стоит отметить, что подтверждений этому пока нет.



Кроме того, спустя сутки, пост со страницы Александра пропал.



Протефлазид блокирует размножение коронавируса - цена на препарат



Ранее Факты ICTV писали, что подавляющее большинство людей, умирающих от нового коронавируса – пожилые люди, которым 80-85+ лет. В то же время люди с прививкой от кори почти не болеют на коронавирус.



Однако эксперты до сих пор не создали вакцины от коронавируса, но это может произойти в ближайшее время. vladislavlvov

Повідомлень: 2183 З нами з: 02.03.07 Подякував: 113 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 192193194195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 681 , 682 , 683

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6824 1521124

ЛОБ П'ят 06 бер, 2020 17:14