Kudrjavuy написав:Мне до сих пор не понятно, почему никто не сделал Выводов? 1. Вирус не трогает моложе 15 лет. 2. Активное распространение 3. Отсутствие ни него иммунитета 4. Малый шанс выжить у заразившихся старше 50 лет. 5. Отсутствие чувствительности к мед препаратам. ............................................................. а) решение перенаселения Земли б) Решение пенсионного вопроса. в) решение массовых скоплений населения г) решение вопросов о Глобализации. д) решение вопроса о городском населении е) Решение квартирного вопроса ........................ ?????? Почему не искать положительное?
Чому не замислювався? Це перше,що прийшло в мою голову. Майже впевнений,що вірус спеціально для цієї мети і запустили, як тут не вспам'я тати про теорію золотого міліарду.
antey1969 написав:Да ну!))) Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить?
Полностью согласен в части мотивов - я говорил о возможностях при наличии желания. Хотелось бы верить, что осознание последствий глядущей с апреля катастрофы в медицине - одна из главных, а может и главная причина разгона Кабмина соросят
antey1969 написав:Да ну!))) Они то и "реформу" затеяли(с одобрения МВФ) лишь ради того, чтобы капитально урезать расходы на медицину, а Вы им предлагаете эти самые расходы увеличить?
Полностью согласен в части мотивов - я говорил о возможностях при наличии желания. Хотелось бы верить, что осознание последствий глядущей с апреля катастрофы в медицине - одна из главных, а может и главная причина разгона Кабмина соросят
Емец уже был Министром Здравоохранения. За семь месяцев он обеспечил всеми ресурсами СВОЙ Ахмадет и ввел в строй СВОЮ клинику для взрослых. После чего со спокойной совестью покинул кресло. У ЗЕ на днях заявили, что Емец будет совмещать пост Министра с хирургической деятельностью. Это как бы сам Зеленский будучи Президентом продолжал гастролировать с "Вечерним Кварталом" А медицинская "реформа" от Супрун-Скалецкой в любом случае была нежизнеспособной и череватой мощными социальными взрывами. Ее бы в любом случае пришлось корректировать. С другой стороны, профессиональный медик во главе МОЗ лучше, чем склонная к самолюбованию юристочка.
Corpocrator написав: По курению выборка 1100 заболевших, без курения в анамнезе 85%, но при этом намного выше доля "тяжелых" именно среди курящих. Есть предположение, что это связано с тем, что смолами забиты так легкие, что вирусу меньше есть возможности куда "прицепиться".
Забавно, но наконец прекратил курить 1 февраля, спустя более 15лет курения, и возвращаться к этой байде не планирую даже под страхом "коронавируса"
Большинство людей со здоровыми легкими, наверняка, переболело без симптомов и не обращалось за медпомощью. А в больницы из них попали люди с другими патологиями, ухудшающими течение коронавирусной инфекции. Соответственно, и доля serious & critical в этой выборке высокая...
Предположение о смолах в легких кажется натянутым, если взять статистику бактериальных пневмоний - там прогноз тем хуже, чем дольше человек курит...
Не только морская. В Египте у команды круизного теплохода, что ходил по Нилу от Асуана к Луксору обнаружен коронавирус. Туристы-круизники к тому времени успели разлететься по своим странам. Лайнер оттестили после того как у одного из бывших пассажиров дома тест дал положительный результат.[/quote] Знакомые студенты-медики из арабских стран говорят, что в Египте полная ж. с коронавирусом. Власти во всю скрывают такую информацию, чтобы не напугать туристов. А у нас каждый день с 10-ок бортов дуристов летит за халявным отдыхом туда.
В Иране новый рекорд по заболевшим - почти 1600 за сутки. Умерла депутат парламента. Сегодняшний срез, даже если предположить, что иранцы не химичат со статистикой - это те люди, которые заразились две недели назад и более, но заболевание выявлено только сейчас. При имеющихся сегодня 6300 зарегистрированных больных и имеющейся тенденции к удвоению заболевших каждый день, это означает, что заболевших, но невыявленных пока больных в Иране сегодня более полусотни тысяч. И каждый из них - разносчик заболевания. Китай сумел задавить эпидемию, которая явно идет на спад (сегодня в Китае зарегистрировано всего 100 новых заболевших) жесточайшим карантином, в который было посажено порядка 800 миллионов человек (это 12 процентов населения Земли, если что). При этом карантин продолжается и будет соблюдаться еще месяц не менее. В Иране, как впрочем, и других странах, эту часть борьбы с заболеванием игнорируют, а потому рост заболеваемости не просто продолжается, а будет лишь увеличиваться.
На этом фоне Россия выглядит ничуть не лучше. Благостная картина (10 заболевших, из которых 4 выздоровели) - это, скорее, следствие отсутствия системы контроля, которая выглядит весьма выборочной. Сколько реально заболевших сегодня на территории страны, не скажет никто. Не потому, что скрывают, а потому что просто не в курсе.
Впрочем, бардак везде. В Штатах среди участников конференции, на которой присутствовало три высших руководителя страны - вице-президент, госсекретарь и руководитель большинства в Конгрессе - обнаружили двух подтвержденных заболевших. Уже после того, как конференция завершилась.
На медицинские проблемы начинают наслаиваться социальные. Николай Вавилов в своем ТГ-канале пишет, что порядка 80 млн китайских внутренних мигрантов-гастарбайтеров вернулись к работе, 50 млн с лишним продолжают находиться дома в сельской местности (видимо, в карантине). И, понятно, не получая зарплаты. В Китае начинаются социальные протесты, причем стихийные и повсеместные. Пока это чисто экономические протесты, связанные с требованием отмены арендной платы за жилье за февраль-март, но понятно, что это требование выполнить невозможно. А значит, протесты будут нарастать. Никакой цифровой концлагерь здеь не поможет - вопрос стоит о банальном выживании.
При этом в наиболее тяжелом положении оказывается китайская "глубинка". Противоречие с более обеспеченным побережьем снова начинает расти. Это хроническая и неразрешимая проблема Китая, с которой не удалось справиться ни одному правительству страны практически за всю ее историю. И она же всегда становилась причиной внутренней катастрофы Китая. Возможно, это противоречие выстрелит и сейчас, тем более, что психологически крайне тяжело после десятилетия относительно хорошей и сытой жизни снова возвращаться в кромешную нищету. И что самое плохое - для Китая никакой иной возможности справиться с кризисом нет. Когда окончательно станут понятны размеры и масштаб катастрофы китайской экономики, руководству страны придется решать вопрос - как сохранить хотя бы точечно имеющийся промышленный и технологический потенциал. Он сосредоточен в значительной степени в прибрежных провинциях Китая и крупных городах внутренней зоны. А значит - накопленные проблемы придется сбрасывать в глубинку, резко опуская там уровень жизни. Вариантов нет - спасти всё невозможно, нужно будет спасать хоть что-то. А вот согласятся ли полмиллиарда жителей внутренних провинций Китая войти в положение и отнестись с пониманием - это очень большой вопрос.
Corpocrator написав: По курению выборка 1100 заболевших, без курения в анамнезе 85%, но при этом намного выше доля "тяжелых" именно среди курящих. Есть предположение, что это связано с тем, что смолами забиты так легкие, что вирусу меньше есть возможности куда "прицепиться".
Забавно, но наконец прекратил курить 1 февраля, спустя более 15лет курения, и возвращаться к этой байде не планирую даже под страхом "коронавируса"
Большинство людей со здоровыми легкими, наверняка, переболело без симптомов и не обращалось за медпомощью. А в больницы из них попали люди с другими патологиями, ухудшающими течение коронавирусной инфекции. Соответственно, и доля serious & critical в этой выборке высокая...
Предположение о смолах в легких кажется натянутым, если взять статистику бактериальных пневмоний - там прогноз тем хуже, чем дольше человек курит...
100%. Достаточно узнать у гугла про курение и пневмонию. Нужно смотреть качество выборки. Может там ключевым будет совсем другой параметр. Как человек, постоянно работающий со статистикой, могу сказать, что другая случайная выборка на такое же к-во людей, может показать противоположные результаты. Там же можно будет выделить какую-нибудь случайную "закономерность" по цвету глаз, или вообще первой букве имени.
Протефлазид: украинский ученый нашел лекарство от коронавируса Блокировать важный фермент коронавируса может препарат протефлазид.
Украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич рассказал, что вирусологи провели исследования, которые дали надежду на возможность эффективного противостояния эпидемии.
– Использовав компьютерную модель коронавируса-2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги, используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса, – заявил Александр Гриневич.
По его словам, исследования еще продолжаются.
Цены на протефлазид в аптеках колеблются от 330 до 410 грн.
Также Гриневич добавил, что в рамках благотворительной помощи протефлазид передали трем медицинским учреждениям в Черновцах.
Однако, стоит отметить, что подтверждений этому пока нет.
Кроме того, спустя сутки, пост со страницы Александра пропал.
Протефлазид блокирует размножение коронавируса - цена на препарат
Ранее Факты ICTV писали, что подавляющее большинство людей, умирающих от нового коронавируса – пожилые люди, которым 80-85+ лет. В то же время люди с прививкой от кори почти не болеют на коронавирус.
Однако эксперты до сих пор не создали вакцины от коронавируса, но это может произойти в ближайшее время.