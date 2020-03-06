freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.
А что врачам еще говорить? Если ласты склеит, то тоже скажут, что сделали все необходимое (из того что есть в больнице) и умер не по их вине (слабый иммунитет, проблемы с сердцем или что-то еще придумают)...
А чего придумывать? Именно по этим причинам и уходят при вирусной пневмонии. У вас врачи - личные враги?
а что у нас есть ответственность врачей? много врачей посадили или доказали что по их вине умер пациент?
ol_zy написав:А что врачам еще говорить? Если ласты склеит, то тоже скажут, что сделали все необходимое (из того что есть в больнице) и умер не по их вине (слабый иммунитет, проблемы с сердцем или что-то еще придумают)...
А чего придумывать? Именно по этим причинам и уходят при вирусной пневмонии. У вас врачи - личные враги?
а что у нас есть ответственность врачей? много врачей посадили или доказали что по их вине умер пациент?
vladislavlvov написав:На этом фоне Россия выглядит ничуть не лучше. Благостная картина (10 заболевших, из которых 4 выздоровели) - это, скорее, следствие отсутствия системы контроля, которая выглядит весьма выборочной. Сколько реально заболевших сегодня на территории страны, не скажет никто. Не потому, что скрывают, а потому что просто не в курсе.
Не знаю скрывают в РФ данные или не в курсе, но работа как минимум по Москве проводится.
Это уровень смертности, если переболел коронавирусом первый раз. Как пишут в инструкциях к вакцинам по гриппу - иммунитет вырабатывается примерно на год. Приравняем гипотетически вирус гриппа с коронавирусом. То есть, если не будет вакцины и в случае с антипрививочниками, будем наблюдать возможность болеть коронавирусом каждые год-полтора. Совершенно очевидно, что каждый раз для индивидуума болезнь будет протекать тяжелее, особенно если в каком-то случае пошло вирусное воспаление лёгких. Рискну предположить, что редкий здоровяк переживёт три случая вирусной пневмонии за несколько лет. А уровень заразности уже очевидно гораздо выше, чем у всяких гриппов.
Якщо зробити висновки, то всім нам, 40+, залишилось макс. 5 років жити, 2-3 з яких ми можемо важко хворіти і важко відновлюватись. Якщо це так, то всі попередні стратегії накопичення і інвестування треба міняти.
Ніякої зайвої нерухомості, бо кому її здавати? Як хворому нею керувати? Акції? Ну може на рік-два. Але акцульки також рости не будуть. Тільки кеш і "гуляй гармонь"?
zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..
Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...
Потому что в случае, если парочка таких мест окажется невостребованными, появится ретивый прокурор, который заведет дело о нецелевом использовании бюджетных средств. У любого лекарства есть побочные явления. У масштабной и показательной борьбы с коррупцией тоже.