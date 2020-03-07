Додано: Суб 07 бер, 2020 18:53

В России добавился Нижний Новгород, так что можно сказать, что там понеслось.



Появлением на Мальдивах охвачены все основные туристические зоны.

Якобы только в Турции нет, но такая конспирация от Эрдогана уже кажется глуповатой.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.