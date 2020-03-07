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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 194195196197198>
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

давайте рассмотрите какчество выборки, только не забудьте рассказать о своих выводах

Спойлер, это первые данные со всего Китая на 29 января

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 20020974v1
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В России добавился Нижний Новгород, так что можно сказать, что там понеслось.

Появлением на Мальдивах охвачены все основные туристические зоны.
Якобы только в Турции нет, но такая конспирация от Эрдогана уже кажется глуповатой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:08

  Starikan написав:
  ol_zy написав:
  freeze написав:Жена первого заболевшего в Черновцах начинает паниковать, говорить, что мужу становится хуже, еле говорит, врачи говорят, что всё под контролем.
А что врачам еще говорить? Если ласты склеит, то тоже скажут, что сделали все необходимое (из того что есть в больнице) и умер не по их вине (слабый иммунитет, проблемы с сердцем или что-то еще придумают)...

А чего придумывать? Именно по этим причинам и уходят при вирусной пневмонии.
У вас врачи - личные враги?

а что у нас есть ответственность врачей? много врачей посадили или доказали что по их вине умер пациент?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:15

  ol_zy написав:
  Starikan написав:
  ol_zy написав:А что врачам еще говорить? Если ласты склеит, то тоже скажут, что сделали все необходимое (из того что есть в больнице) и умер не по их вине (слабый иммунитет, проблемы с сердцем или что-то еще придумают)...
А чего придумывать? Именно по этим причинам и уходят при вирусной пневмонии.
У вас врачи - личные враги?
а что у нас есть ответственность врачей? много врачей посадили или доказали что по их вине умер пациент?

Я понял. "Всех посадить". 73%
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:16

  vladislavlvov написав:На этом фоне Россия выглядит ничуть не лучше. Благостная картина (10 заболевших, из которых 4 выздоровели) - это, скорее, следствие отсутствия системы контроля, которая выглядит весьма выборочной. Сколько реально заболевших сегодня на территории страны, не скажет никто. Не потому, что скрывают, а потому что просто не в курсе.


Не знаю скрывают в РФ данные или не в курсе, но работа как минимум по Москве проводится.

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mer_060320.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:20

  freeze написав:
  headshaker написав:А згідно з нею (https://www.worldometers.info/coronavirus/) навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.


Это уровень смертности, если переболел коронавирусом первый раз.
Как пишут в инструкциях к вакцинам по гриппу - иммунитет вырабатывается примерно на год. Приравняем гипотетически вирус гриппа с коронавирусом.
То есть, если не будет вакцины и в случае с антипрививочниками, будем наблюдать возможность болеть коронавирусом каждые год-полтора. Совершенно очевидно, что каждый раз для индивидуума болезнь будет протекать тяжелее, особенно если в каком-то случае пошло вирусное воспаление лёгких.
Рискну предположить, что редкий здоровяк переживёт три случая вирусной пневмонии за несколько лет. А уровень заразности уже очевидно гораздо выше, чем у всяких гриппов.


Якщо зробити висновки, то всім нам, 40+, залишилось макс. 5 років жити, 2-3 з яких ми можемо важко хворіти і важко відновлюватись.
Якщо це так, то всі попередні стратегії накопичення і інвестування треба міняти.

Ніякої зайвої нерухомості, бо кому її здавати? Як хворому нею керувати?
Акції? Ну може на рік-два. Але акцульки також рости не будуть.
Тільки кеш і "гуляй гармонь"?
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..

Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...

Потому что в случае, если парочка таких мест окажется невостребованными, появится ретивый прокурор, который заведет дело о нецелевом использовании бюджетных средств.
У любого лекарства есть побочные явления. У масштабной и показательной борьбы с коррупцией тоже.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:16

  Starikan написав: а что у нас есть ответственность врачей? много врачей посадили или доказали что по их вине умер пациент?

Я понял. "Всех посадить". 73%[/quote]
вывод от 23%ного... основанный, как обычно, на доводах с потолка. еще раз сколько врачей у нас лишили мед. лицензий, хотя бы, из-за смерти пациента? сколько было случаев доказано, что умер по вине врача? При этом таких случаев достаточно много, халатных врачей тоже полно, но их почти всегда покрывают и отмазывают. я, например, не слышал ни одного случая, что врач понес ответственность за халатность или мед. ошибку (не исключаю, что в редких случаях они есть, но настолько редки, что о них мало кто знает)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:22

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..

Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...

Потому что в случае, если парочка таких мест окажется невостребованными, появится ретивый прокурор, который заведет дело о нецелевом использовании бюджетных средств.
У любого лекарства есть побочные явления. У масштабной и показательной борьбы с коррупцией тоже.


Дык тогда и эвакуацию из Уханя можно под эту же статью подвести - тоже небюджетированные расходы, и тоже "харизматичное" решение, за которым стоит конкретная фамилия :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:26

  ol_zy написав:
  Starikan написав: а что у нас есть ответственность врачей? много врачей посадили или доказали что по их вине умер пациент?

Я понял. "Всех посадить". 73%

вывод от 23%ного... основанный, как обычно, на доводах с потолка. еще раз сколько врачей у нас лишили мед. лицензий, хотя бы, из-за смерти пациента? сколько было случаев доказано, что умер по вине врача? При этом таких случаев достаточно много, халатных врачей тоже полно, но их почти всегда покрывают и отмазывают. я, например, не слышал ни одного случая, что врач понес ответственность за халатность или мед. ошибку (не исключаю, что в редких случаях они есть, но настолько редки, что о них мало кто знает)[/quote]

Не знаю чем закончилось, но вот есть такое
Пятеро медиков одесской частной клиники предстанут перед судом из-за смерти пациентов
https://dumskaya.net/news/pyatero-medik ... st-104915/

В Одессе еще объявляли подозрение хирургу, который по тупости при удалении позвоночной грыжи, перерезал позвоночные артерии девушке, в результате она умерла. Не знаю как суд закончился.

Но если врачи требуют по несколько тысяч долларов за операцию, то должна быть и обратная ответственность, по нескольку лет тюрьмы, если в результате грубой ошибки недоучки-врача человек умер.

Я не знаю ни одно сидельца врача-убийцы у нас в стране.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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