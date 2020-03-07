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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 195196197198>
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Программа искусственного интеллекта AlphaFold исследовательского подразделения DeepMind корпорации Google предсказала возможную структуру некоторых малоизученных белков, связанных с коронавирусной инфекцией, что может помочь в разработке вакцин и лекарств"
А может и не помочь..

Когда-нибудь этот искусственный интеллект придумает абсолютный вирус.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:45

  zРадио написав:
  Сибарит написав:
  zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..

Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...

Потому что в случае, если парочка таких мест окажется невостребованными, появится ретивый прокурор, который заведет дело о нецелевом использовании бюджетных средств.
У любого лекарства есть побочные явления. У масштабной и показательной борьбы с коррупцией тоже.


Дык тогда и эвакуацию из Уханя можно под эту же статью подвести - тоже небюджетированные расходы, и тоже "харизматичное" решение, за которым стоит конкретная фамилия :D


Вернемся к этому обсуждению через пару лет, сейчас еще слишком рано :)
Есть классические 4 стадии любого процесса:
- шумиха;
- неразбериха;
- наказание невиновных;
- награждение непричастных.

Мы пока только на первой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:Протефлазид: украинский ученый нашел лекарство от коронавируса
Блокировать важный фермент коронавируса может препарат протефлазид.

Вже фуфломіцини-імуномодулятори рекламують)) Нарешті українські вчені втруть носа закордонним колегам!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Число зараженных коронавирусом во Франции взлетело в 1,5 раза, до 949 человек. Еще вчера их было только 613.

Режим ЧС из-за коронавируса введен в штате Нью-Йорк. Здесь заражены уже 76 человек.

Диагноз коронавирус подтвержден еще у 33 пассажиров туристического теплохода в Луксоре, всего инфицированы 45 человек, сообщил минздрав Египта.

Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен из-за распространения коронавируса, сообщил президент Международной федерации хоккея Фазель.
Он должен был пройти с 31 марта по 10 апреля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:04

  ritter написав:Який санітайзер для рук рекомендуєте купити?

Настоянка глоду
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:05

  antey1969 написав:
  ritter написав:А в умовах поїздки, який санітайзер використовувати? Чи спиртом протерти?
[/quote]
Любой с достаточным содержанием спирта, хоть водкой(правда она сушит кожу)[/quote]
Вы точно дохтор? Все что ниже 70градусов очень слабо дезинфицирует
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:07

  ol_zy написав:
  Starikan написав: а что у нас есть ответственность врачей? много врачей посадили или доказали что по их вине умер пациент?

Я понял. "Всех посадить". 73%
вывод от 23%ного... основанный, как обычно, на доводах с потолка. еще раз сколько врачей у нас лишили мед. лицензий, хотя бы, из-за смерти пациента? сколько было случаев доказано, что умер по вине врача? При этом таких случаев достаточно много, халатных врачей тоже полно, но их почти всегда покрывают и отмазывают. я, например, не слышал ни одного случая, что врач понес ответственность за халатность или мед. ошибку (не исключаю, что в редких случаях они есть, но настолько редки, что о них мало кто знает)


https://fux-law.co.il/services/medical-malpractice
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Но если врачи требуют по несколько тысяч долларов за операцию, то должна быть и обратная ответственность, по нескольку лет тюрьмы, если в результате грубой ошибки недоучки-врача человек умер.

Я не знаю ни одно сидельца врача-убийцы у нас в стране.

Именно по этому меня коробит от их фраз мы сделали все от нас зависящее, а он сам не выжил. А было бы желание, то могли бы признать что не могут, нужна помощь из Киева хотя бы, перевести в клинику где реально смогут помочь. Но это ж потеря престижа, а может и еще чего и порой складывается впечатление, что им проще замять смерть пациента чем признаться в своей не компетентности и перевести больного.
А таких случаев только с моими родственниками было несколько и реально мы сами искали методику лечения врачей и клинику, чтобы не попасть под нож эскулапа и ни один "специалист" даже не заикнулся про такую возможность лечения.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:08

  alex написав:Знакомые студенты-медики из арабских стран говорят, что в Египте полная ж. с коронавирусом. Власти во всю скрывают такую информацию, чтобы не напугать туристов. А у нас каждый день с 10-ок бортов дуристов летит за халявным отдыхом туда.

Все так и есть. Нужно ожидать, что по возвращению, плюс инкубационный период туристы уже в апреле создадут в Украине вспышку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:10

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..

Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...

Потому что в случае, если парочка таких мест окажется невостребованными, появится ретивый прокурор, который заведет дело о нецелевом использовании бюджетных средств.
У любого лекарства есть побочные явления. У масштабной и показательной борьбы с коррупцией тоже.


А если от недостатка ИВЛ умрет лишних пару (десятков, сотен, тысяч, panic-censored, panic-censored) украинцев, то никто и дела то за "преступную халатность повлекшую за собой человеческие жертвы" и не возбудит. Наших прокуроров, судей и других ребят из кривосудия совсем другие штуки возбуждают.



  change_pm написав:
  freeze написав:
  headshaker написав:А згідно з нею (https://www.worldometers.info/coronavirus/) навіть песимистично підрахований рівень смертності не перевищує 6%.


Это уровень смертности, если переболел коронавирусом первый раз.
Как пишут в инструкциях к вакцинам по гриппу - иммунитет вырабатывается примерно на год. Приравняем гипотетически вирус гриппа с коронавирусом.
То есть, если не будет вакцины и в случае с антипрививочниками, будем наблюдать возможность болеть коронавирусом каждые год-полтора. Совершенно очевидно, что каждый раз для индивидуума болезнь будет протекать тяжелее, особенно если в каком-то случае пошло вирусное воспаление лёгких.
Рискну предположить, что редкий здоровяк переживёт три случая вирусной пневмонии за несколько лет. А уровень заразности уже очевидно гораздо выше, чем у всяких гриппов.


Якщо зробити висновки, то всім нам, 40+, залишилось макс. 5 років жити, 2-3 з яких ми можемо важко хворіти і важко відновлюватись.
Якщо це так, то всі попередні стратегії накопичення і інвестування треба міняти.

Ніякої зайвої нерухомості, бо кому її здавати? Як хворому нею керувати?
Акції? Ну може на рік-два. Але акцульки також рости не будуть.
Тільки кеш і "гуляй гармонь"?

А где и как гулять?
Путешествия по миру - там вирус
ТРЦ - там вирус
Кабаки - там вирус
Для всего остального и денег толком не надо, а в условиях коллапса потребительской парадигмы и у женщин запросы существенно сместятся.
Ut sementem feceris, ita et metes
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