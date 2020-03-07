Додано: Суб 07 бер, 2020 20:46

Число зараженных коронавирусом во Франции взлетело в 1,5 раза, до 949 человек. Еще вчера их было только 613.



Режим ЧС из-за коронавируса введен в штате Нью-Йорк. Здесь заражены уже 76 человек.



Диагноз коронавирус подтвержден еще у 33 пассажиров туристического теплохода в Луксоре, всего инфицированы 45 человек, сообщил минздрав Египта.



Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен из-за распространения коронавируса, сообщил президент Международной федерации хоккея Фазель.

Он должен был пройти с 31 марта по 10 апреля.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.