"Программа искусственного интеллекта AlphaFold исследовательского подразделения DeepMind корпорации Google предсказала возможную структуру некоторых малоизученных белков, связанных с коронавирусной инфекцией, что может помочь в разработке вакцин и лекарств" А может и не помочь..
Когда-нибудь этот искусственный интеллект придумает абсолютный вирус.
zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..
Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...
Потому что в случае, если парочка таких мест окажется невостребованными, появится ретивый прокурор, который заведет дело о нецелевом использовании бюджетных средств. У любого лекарства есть побочные явления. У масштабной и показательной борьбы с коррупцией тоже.
Дык тогда и эвакуацию из Уханя можно под эту же статью подвести - тоже небюджетированные расходы, и тоже "харизматичное" решение, за которым стоит конкретная фамилия
Вернемся к этому обсуждению через пару лет, сейчас еще слишком рано Есть классические 4 стадии любого процесса: - шумиха; - неразбериха; - наказание невиновных; - награждение непричастных.
ritter написав:Який санітайзер для рук рекомендуєте купити?
Настоянка глоду
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
ritter написав:А в умовах поїздки, який санітайзер використовувати? Чи спиртом протерти?
[/quote] Любой с достаточным содержанием спирта, хоть водкой(правда она сушит кожу)[/quote] Вы точно дохтор? Все что ниже 70градусов очень слабо дезинфицирует
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Starikan написав: а что у нас есть ответственность врачей? много врачей посадили или доказали что по их вине умер пациент?
Я понял. "Всех посадить". 73% вывод от 23%ного... основанный, как обычно, на доводах с потолка. еще раз сколько врачей у нас лишили мед. лицензий, хотя бы, из-за смерти пациента? сколько было случаев доказано, что умер по вине врача? При этом таких случаев достаточно много, халатных врачей тоже полно, но их почти всегда покрывают и отмазывают. я, например, не слышал ни одного случая, что врач понес ответственность за халатность или мед. ошибку (не исключаю, что в редких случаях они есть, но настолько редки, что о них мало кто знает)
freeze написав:Но если врачи требуют по несколько тысяч долларов за операцию, то должна быть и обратная ответственность, по нескольку лет тюрьмы, если в результате грубой ошибки недоучки-врача человек умер.
Я не знаю ни одно сидельца врача-убийцы у нас в стране.
Именно по этому меня коробит от их фраз мы сделали все от нас зависящее, а он сам не выжил. А было бы желание, то могли бы признать что не могут, нужна помощь из Киева хотя бы, перевести в клинику где реально смогут помочь. Но это ж потеря престижа, а может и еще чего и порой складывается впечатление, что им проще замять смерть пациента чем признаться в своей не компетентности и перевести больного. А таких случаев только с моими родственниками было несколько и реально мы сами искали методику лечения врачей и клинику, чтобы не попасть под нож эскулапа и ни один "специалист" даже не заикнулся про такую возможность лечения.
alex написав:Знакомые студенты-медики из арабских стран говорят, что в Египте полная ж. с коронавирусом. Власти во всю скрывают такую информацию, чтобы не напугать туристов. А у нас каждый день с 10-ок бортов дуристов летит за халявным отдыхом туда.
Все так и есть. Нужно ожидать, что по возвращению, плюс инкубационный период туристы уже в апреле создадут в Украине вспышку.
zРадио написав:Я не понимаю, почему Кабмин ничего не делает для доукомплектации реанимаций в связи с нововыявленным риском. Это абсолютно подъемные деньги - примерно 200 тыс грн на оборудование 1 доп. места с ИВЛ. Или для себя у них в Феофании с избытком?..
Изыскать каких-нибудь 200 млн грн резерва в закромах - это вообще тьфу! Один раз Кабмин собрался, и процесс пошел...
Потому что в случае, если парочка таких мест окажется невостребованными, появится ретивый прокурор, который заведет дело о нецелевом использовании бюджетных средств. У любого лекарства есть побочные явления. У масштабной и показательной борьбы с коррупцией тоже.
А если от недостатка ИВЛ умрет лишних пару (десятков, сотен, тысяч, panic-censored, panic-censored) украинцев, то никто и дела то за "преступную халатность повлекшую за собой человеческие жертвы" и не возбудит. Наших прокуроров, судей и других ребят из кривосудия совсем другие штуки возбуждают.
Это уровень смертности, если переболел коронавирусом первый раз. Как пишут в инструкциях к вакцинам по гриппу - иммунитет вырабатывается примерно на год. Приравняем гипотетически вирус гриппа с коронавирусом. То есть, если не будет вакцины и в случае с антипрививочниками, будем наблюдать возможность болеть коронавирусом каждые год-полтора. Совершенно очевидно, что каждый раз для индивидуума болезнь будет протекать тяжелее, особенно если в каком-то случае пошло вирусное воспаление лёгких. Рискну предположить, что редкий здоровяк переживёт три случая вирусной пневмонии за несколько лет. А уровень заразности уже очевидно гораздо выше, чем у всяких гриппов.
Якщо зробити висновки, то всім нам, 40+, залишилось макс. 5 років жити, 2-3 з яких ми можемо важко хворіти і важко відновлюватись. Якщо це так, то всі попередні стратегії накопичення і інвестування треба міняти.
Ніякої зайвої нерухомості, бо кому її здавати? Як хворому нею керувати? Акції? Ну може на рік-два. Але акцульки також рости не будуть. Тільки кеш і "гуляй гармонь"?
А где и как гулять? Путешествия по миру - там вирус ТРЦ - там вирус Кабаки - там вирус Для всего остального и денег толком не надо, а в условиях коллапса потребительской парадигмы и у женщин запросы существенно сместятся.