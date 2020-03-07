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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 195196197198 Додано: Суб 07 бер, 2020 21:12 ol_zy написав: freeze написав: Но если врачи требуют по несколько тысяч долларов за операцию, то должна быть и обратная ответственность, по нескольку лет тюрьмы, если в результате грубой ошибки недоучки-врача человек умер.



Я не знаю ни одно сидельца врача-убийцы у нас в стране. Но если врачи требуют по несколько тысяч долларов за операцию, то должна быть и обратная ответственность, по нескольку лет тюрьмы, если в результате грубой ошибки недоучки-врача человек умер.Я не знаю ни одно сидельца врача-убийцы у нас в стране.

Именно по этому меня коробит от их фраз мы сделали все от нас зависящее, а он сам не выжил. А было бы желание, то могли бы признать что не могут, нужна помощь из Киева хотя бы, перевести в клинику где реально смогут помочь. Но это ж потеря престижа, а может и еще чего и порой складывается впечатление, что им проще замять смерть пациента чем признаться в своей не компетентности и перевести больного.

А таких случаев только с моими родственниками было несколько и реально мы сами искали методику лечения врачей и клинику, чтобы не попасть под нож эскулапа и ни один "специалист" даже не заикнулся про такую возможность лечения. Именно по этому меня коробит от их фраз мы сделали все от нас зависящее, а он сам не выжил. А было бы желание, то могли бы признать что не могут, нужна помощь из Киева хотя бы, перевести в клинику где реально смогут помочь. Но это ж потеря престижа, а может и еще чего и порой складывается впечатление, что им проще замять смерть пациента чем признаться в своей не компетентности и перевести больного.А таких случаев только с моими родственниками было несколько и реально мы сами искали методику лечения врачей и клинику, чтобы не попасть под нож эскулапа и ни один "специалист" даже не заикнулся про такую возможность лечения.



А почему не поехали в медтуризм в Германию, Израиль или, если экономнее, в Польшу с оформлением у адвоката договора с пунктами о последствиях операции? А почему не поехали в медтуризм в Германию, Израиль или, если экономнее, в Польшу с оформлением у адвоката договора с пунктами о последствиях операции? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3034 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 бер, 2020 21:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире Corpocrator написав: А где и как гулять?

Путешествия по миру - там вирус

ТРЦ - там вирус

Кабаки - там вирус А где и как гулять?Путешествия по миру - там вирусТРЦ - там вирусКабаки - там вирус

Охоту не предлагаю,звери тоже под подозрением.Остаётся рыбалка Охоту не предлагаю,звери тоже под подозрением.Остаётся рыбалка Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3823 З нами з: 03.12.14 Подякував: 479 раз. Подякували: 566 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 195196197198 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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