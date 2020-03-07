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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:12

  ol_zy написав:
  freeze написав:Но если врачи требуют по несколько тысяч долларов за операцию, то должна быть и обратная ответственность, по нескольку лет тюрьмы, если в результате грубой ошибки недоучки-врача человек умер.

Я не знаю ни одно сидельца врача-убийцы у нас в стране.

Именно по этому меня коробит от их фраз мы сделали все от нас зависящее, а он сам не выжил. А было бы желание, то могли бы признать что не могут, нужна помощь из Киева хотя бы, перевести в клинику где реально смогут помочь. Но это ж потеря престижа, а может и еще чего и порой складывается впечатление, что им проще замять смерть пациента чем признаться в своей не компетентности и перевести больного.
А таких случаев только с моими родственниками было несколько и реально мы сами искали методику лечения врачей и клинику, чтобы не попасть под нож эскулапа и ни один "специалист" даже не заикнулся про такую возможность лечения.


А почему не поехали в медтуризм в Германию, Израиль или, если экономнее, в Польшу с оформлением у адвоката договора с пунктами о последствиях операции?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Corpocrator написав:А где и как гулять?
Путешествия по миру - там вирус
ТРЦ - там вирус
Кабаки - там вирус

Охоту не предлагаю,звери тоже под подозрением.Остаётся рыбалка :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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