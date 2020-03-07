Додано: Суб 07 бер, 2020 21:29

"Скорая" отказалась ехать к дочери Пескова



Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассказала о том, что пыталась вызвать "скорую помощь", но та отказалась ехать к ней, несмотря на серьезные симптомы.

"На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую «112», «умирающим» голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит", - написала Елизавета в своем Instagram. По ее словам, ее спросили, не была ли она в Китае или Италии, а потом переключили на врача, который просто посоветовал ей пить жаропонижающие таблетки и побольше чая. В итоге девушке пришлось в таком состоянии идти в поликлинику, где ей поставили диагноз "ангина и грипп".

"Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?", - задается вопросом Елизавета.





У нас тоже скоро скорая может перестать работать в случае обострения..



Какие у кого мысли по поводу дальнейшего развития событий? Европа в лице Италии Франции Испании и Германии сейчас это практически Китай в на 20 февраля.. Я думаю что на следующей неделе каждая из этих стран будет вводить полноценные карантины, возможно даже и по целой стране.. возможен временный выход этих стран из шенгенской зоны.. с ограничением на заезд и выезд.. если введут мы выиграем от пару недель до месяца..