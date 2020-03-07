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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 196197198199>
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:12

  ol_zy написав:
  freeze написав:Но если врачи требуют по несколько тысяч долларов за операцию, то должна быть и обратная ответственность, по нескольку лет тюрьмы, если в результате грубой ошибки недоучки-врача человек умер.

Я не знаю ни одно сидельца врача-убийцы у нас в стране.

Именно по этому меня коробит от их фраз мы сделали все от нас зависящее, а он сам не выжил. А было бы желание, то могли бы признать что не могут, нужна помощь из Киева хотя бы, перевести в клинику где реально смогут помочь. Но это ж потеря престижа, а может и еще чего и порой складывается впечатление, что им проще замять смерть пациента чем признаться в своей не компетентности и перевести больного.
А таких случаев только с моими родственниками было несколько и реально мы сами искали методику лечения врачей и клинику, чтобы не попасть под нож эскулапа и ни один "специалист" даже не заикнулся про такую возможность лечения.


А почему не поехали в медтуризм в Германию, Израиль или, если экономнее, в Польшу с оформлением у адвоката договора с пунктами о последствиях операции?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Corpocrator написав:А где и как гулять?
Путешествия по миру - там вирус
ТРЦ - там вирус
Кабаки - там вирус

Охоту не предлагаю,звери тоже под подозрением.Остаётся рыбалка :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:29

"Скорая" отказалась ехать к дочери Пескова

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассказала о том, что пыталась вызвать "скорую помощь", но та отказалась ехать к ней, несмотря на серьезные симптомы.
"На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую «112», «умирающим» голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит", - написала Елизавета в своем Instagram. По ее словам, ее спросили, не была ли она в Китае или Италии, а потом переключили на врача, который просто посоветовал ей пить жаропонижающие таблетки и побольше чая. В итоге девушке пришлось в таком состоянии идти в поликлинику, где ей поставили диагноз "ангина и грипп".
"Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?", - задается вопросом Елизавета.


У нас тоже скоро скорая может перестать работать в случае обострения..

Какие у кого мысли по поводу дальнейшего развития событий? Европа в лице Италии Франции Испании и Германии сейчас это практически Китай в на 20 февраля.. Я думаю что на следующей неделе каждая из этих стран будет вводить полноценные карантины, возможно даже и по целой стране.. возможен временный выход этих стран из шенгенской зоны.. с ограничением на заезд и выезд.. если введут мы выиграем от пару недель до месяца..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 07 бер, 2020 21:31, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:30

  Мизантрóп написав:
  Corpocrator написав:А где и как гулять?
Путешествия по миру - там вирус
ТРЦ - там вирус
Кабаки - там вирус

Охоту не предлагаю,звери тоже под подозрением.Остаётся рыбалка :lol:


Я тут сегодня по улице шел, и тут котяра рыжий натурально чихнул, засранец, и так посмотрел на меня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:32

  Мизантрóп написав:
  Corpocrator написав:А где и как гулять?
Путешествия по миру - там вирус
ТРЦ - там вирус
Кабаки - там вирус

Охоту не предлагаю,звери тоже под подозрением.Остаётся рыбалка :lol:

а "тихая охота"?
щас как раз дождики прошли, тепло.
народу мало, свежий, не осквернённый вирусом, воздух
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:35

  vladislavlvov написав:"Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?", - задается вопросом Елизавета.


Универсальный совет для Украины, если так х******, что не вмоготу, и чувствуется потребность в скорой помощи, то не надо лишнее болтать с оператором.
Надо сказать - чувствую опоясывающую боль в верхней половине живота, или задыхаюсь.
Потом надо дать 200 грн врачу скорой, рассказать о реальных симптомах, он обязательно доброжелательно поможет и всё правильно оформит.
В другом случае начинается какой-то трэш опрос оператора скорой с непредсказуемыми советами и пожеланием выздоровления.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:42

  shapo написав:
  ol_zy написав:
  freeze написав:Но если врачи требуют по несколько тысяч долларов за операцию, то должна быть и обратная ответственность, по нескольку лет тюрьмы, если в результате грубой ошибки недоучки-врача человек умер.

Я не знаю ни одно сидельца врача-убийцы у нас в стране.

Именно по этому меня коробит от их фраз мы сделали все от нас зависящее, а он сам не выжил. А было бы желание, то могли бы признать что не могут, нужна помощь из Киева хотя бы, перевести в клинику где реально смогут помочь. Но это ж потеря престижа, а может и еще чего и порой складывается впечатление, что им проще замять смерть пациента чем признаться в своей не компетентности и перевести больного.
А таких случаев только с моими родственниками было несколько и реально мы сами искали методику лечения врачей и клинику, чтобы не попасть под нож эскулапа и ни один "специалист" даже не заикнулся про такую возможность лечения.


А почему не поехали в медтуризм в Германию, Израиль или, если экономнее, в Польшу с оформлением у адвоката договора с пунктами о последствиях операции?

потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:42

  Corpocrator написав:А если от недостатка ИВЛ умрет лишних пару (десятков, сотен, тысяч, panic-censored, panic-censored) украинцев, то никто и дела то за "преступную халатность повлекшую за собой человеческие жертвы" и не возбудит. Наших прокуроров, судей и других ребят из кривосудия совсем другие штуки возбуждают.


Это точно :oops:

  Corpocrator написав:А где и как гулять?
Путешествия по миру - там вирус
ТРЦ - там вирус
Кабаки - там вирус
Для всего остального и денег толком не надо, а в условиях коллапса потребительской парадигмы и у женщин запросы существенно сместятся.


В мире очень много музыки, книг и кино, за которыми можно коротать время в изоляции ))) А вообще интересно, конечно, какие новые социально-экономические тренды породит коронавирус, если дойдет до множественных эпидемий, или даже пандемии. Вчера freeze писал о сотрудниках Apple, отправленных по домам. Также из домов работают часть офисов Facebook и Amazon. В общем, тренд, наверняка станет массовым. И я думаю, что это серьезным образом повлияет на восприяние удаленки в качестве успешного формата работы офисного планктона - меньше бессмысленных встреч, больше концентрации на собственных функциях. В компаниях, где контролируют результат, а не сотрудника, будет на практике доказана эффективность виртуального рабочего пространство, за чем медленно, но уверенно последует сокращение офисов и реорганизация рабочих коммуникаций. Работать из любой точки мира станет возможным не только на фрилансе, но и в штате.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:58

На досуге можно посмотреть, удивительно простым языком от разных врачей про коронавирус.
Все смеются над марлевыми масками, тоже уверен, имхо, ничего лучше, чем избегать места массового нахождения для профилактики придумать невозможно.
https://www.youtube.com/watch?v=i3xh2DMMZuY

Уже престал пользоваться лифтами.
Уже перестал пользоваться общественным транспортом, если путь до трёх остановок. Пешачком полезнее )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:а потом переключили на врача, который просто посоветовал ей пить жаропонижающие таблетки и побольше чая

Ничего нового.
По мотивам предыдущего вируса:
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