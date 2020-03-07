vladislavlvov
скорее не на 20 февраля а на середину января
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:18
Тоже пытаюсь следовать этим правилам.
Супруге сложнее - ей ехать 3 остановки на метро.
Перестали ходить в ближайший маркет - там полно иностранных студентов.
Приобрели кварцевую лампу, в основном для обработки верхней одежды и обуви.
Младшему сыну не повезло - в начале года забронировал на пасху тур с женой в Милан и всё оплатил (в т.ч. билеты на футбол ).
Старший (в Мэриленде) относится к событиям весьма спокойно, сегодня с ним общался. В принципе он может работать удаленно, чем и так зачастую пользуется.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:28
Starikan
кварцевая лампа или отпариватель одежды? что лучше для дома?
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 07 бер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:28
В Молдове зарегистрирован вирус.
Досмотрел до конца. Рекомендую еще раз действительно посмотреть. Море удовольствия и понимания. Пивоваров очень хороший журналист. А российский бардак крайне похож на украинский. Можно реально полезное поймать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:40
Львов, я не простыл, вероятно я заразился от сына (ребенок) он очень тяжело переносил 39-40 10 дней по вечерах, правда там были сопутствующие инфекционые заболевания герпес (стоматит). У меня прививки от гриппа каждый сезон в том числе от h1n1, а в сезон 2018-2019 дважды привился от гриппа . Температуры не было выше 37'2 насморк прошел за сутки теперь легкий трахеит беспокоит. Малой поправился полностью.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48
Не могли бы кратко описать?
Для общего развития, так сказать.
Заранее дякую.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:56
Він? Дід Відун?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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