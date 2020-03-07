RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:15

vladislavlvov
скорее не на 20 февраля а на середину января
Sinbad777
 
Повідомлень: 66
З нами з: 09.05.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:18

  freeze написав:На досуге можно посмотреть, удивительно простым языком от разных врачей про коронавирус.
Все смеются над марлевыми масками, тоже уверен, имхо, ничего лучше, чем избегать места массового нахождения для профилактики придумать невозможно.
https://www.youtube.com/watch?v=i3xh2DMMZuY
Уже престал пользоваться лифтами.
Уже перестал пользоваться общественным транспортом, если путь до трёх остановок. Пешачком полезнее )))

Тоже пытаюсь следовать этим правилам.
Супруге сложнее - ей ехать 3 остановки на метро.
Перестали ходить в ближайший маркет - там полно иностранных студентов.
Приобрели кварцевую лампу, в основном для обработки верхней одежды и обуви.

Младшему сыну не повезло - в начале года забронировал на пасху тур с женой в Милан и всё оплатил (в т.ч. билеты на футбол :cry: ).
Старший (в Мэриленде) относится к событиям весьма спокойно, сегодня с ним общался. В принципе он может работать удаленно, чем и так зачастую пользуется.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16796
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 2605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:28

Starikan
кварцевая лампа или отпариватель одежды? что лучше для дома?
https://bt.rozetka.com.ua/magio_mg_325/ ... JZEALw_wcB
https://ozonet.com.ua/baktericidnij-obl ... M8EALw_wcB
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 07 бер, 2020 22:28, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 02.03.07
Подякував: 114 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:28

В Молдове зарегистрирован вирус.

Досмотрел до конца. Рекомендую еще раз действительно посмотреть. Море удовольствия и понимания. Пивоваров очень хороший журналист. А российский бардак крайне похож на украинский. Можно реально полезное поймать.

https://www.youtube.com/watch?v=i3xh2DMMZuY
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15566
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3994 раз.
Подякували: 6189 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:33

Лучше болеть у нас чем в Испании. На.. такая медреформа..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 02.03.07
Подякував: 114 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:40

  antey1969 написав:
  yama написав:
  antey1969 написав:Италия:
Смертность 4.2%
В реанимации все еще остаются 7.5%
На текущий момент излечились 9%
Не парьтесь, обычный грипп

у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайлики :idea:
я склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика)
Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было :)

Поздравляю!(серьезный восторженный тон)
Надеюсь, Вы не из Черновцов нам пишете?(ехидный смайлик)
Львов, я не простыл, вероятно я заразился от сына (ребенок) он очень тяжело переносил 39-40 10 дней по вечерах, правда там были сопутствующие инфекционые заболевания герпес (стоматит). У меня прививки от гриппа каждый сезон в том числе от h1n1, а в сезон 2018-2019 дважды привился от гриппа . Температуры не было выше 37'2 насморк прошел за сутки теперь легкий трахеит беспокоит. Малой поправился полностью.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
yama
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3718 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:48

  ol_zy написав:потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".

Не могли бы кратко описать?
Для общего развития, так сказать.
Заранее дякую.
curiousobro
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 22:56

  stryzhko написав:
vladislavlvov написав:Протефлазид: украинский ученый нашел лекарство от коронавируса
Блокировать важный фермент коронавируса может препарат протефлазид.

... Нарешті українські вчені втруть носа закордонним колегам!

Він? Дід Відун?

Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 07.10.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 196197198199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, kluychkooleg, Qwerty і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521187
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17921)
07.03.2020 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.