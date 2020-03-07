freeze написав:На досуге можно посмотреть, удивительно простым языком от разных врачей про коронавирус. Все смеются над марлевыми масками, тоже уверен, имхо, ничего лучше, чем избегать места массового нахождения для профилактики придумать невозможно. https://www.youtube.com/watch?v=i3xh2DMMZuY Уже престал пользоваться лифтами. Уже перестал пользоваться общественным транспортом, если путь до трёх остановок. Пешачком полезнее )))
Тоже пытаюсь следовать этим правилам. Супруге сложнее - ей ехать 3 остановки на метро. Перестали ходить в ближайший маркет - там полно иностранных студентов. Приобрели кварцевую лампу, в основном для обработки верхней одежды и обуви.
Младшему сыну не повезло - в начале года забронировал на пасху тур с женой в Милан и всё оплатил (в т.ч. билеты на футбол ). Старший (в Мэриленде) относится к событиям весьма спокойно, сегодня с ним общался. В принципе он может работать удаленно, чем и так зачастую пользуется.
Досмотрел до конца. Рекомендую еще раз действительно посмотреть. Море удовольствия и понимания. Пивоваров очень хороший журналист. А российский бардак крайне похож на украинский. Можно реально полезное поймать.
antey1969 написав:Италия: Смертность 4.2% В реанимации все еще остаются 7.5% На текущий момент излечились 9% Не парьтесь, обычный грипп
у меня проблема я не понимаю где ирония , а где написано серьезно . ПОЖАЛУЙСТА ставьте смайлики я склоняюсь к - обычный грипп ( без смайлика) Между делом я уже пошел на поправку у меня то и температуры больше 37,2 не было
Поздравляю!(серьезный восторженный тон) Надеюсь, Вы не из Черновцов нам пишете?(ехидный смайлик)
Львов, я не простыл, вероятно я заразился от сына (ребенок) он очень тяжело переносил 39-40 10 дней по вечерах, правда там были сопутствующие инфекционые заболевания герпес (стоматит). У меня прививки от гриппа каждый сезон в том числе от h1n1, а в сезон 2018-2019 дважды привился от гриппа . Температуры не было выше 37'2 насморк прошел за сутки теперь легкий трахеит беспокоит. Малой поправился полностью.
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
ol_zy написав:потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".
Не могли бы кратко описать? Для общего развития, так сказать. Заранее дякую.