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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:25

В Штатах уже больше 400 случаев
Испания - 500.
Складывается такое ощущение, что цифры все больше зависят исключительно от количества использованных тестов, и уже ничего общего с реальностью не имеют.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:25

  tobias написав:Хто програє від пандемії коронавірусу?
КНР, США, ЄС, Японія та інші країни. Навряд чи це змова з метою відволікти увагу. Сценарії голівудських фільмів 1970-2019 років матеріалізовуються. Що далі?
Зомбі, супертайфуни, астероїди, прибульці?

:lol:
- "Рузкай мир"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:31

  antey1969 написав:В Штатах уже больше 400 случаев
Испания - 500.
Складывается такое ощущение, что цифры все больше зависят исключительно от количества использованных тестов, и уже ничего общего с реальностью не имеют.


+
Подписан на известный мировой канал по статистике коронавируса в телеграмме.
По моему авторы уже в прострации ))) Уже пропадает смысл в экспресс-статистике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:39

  freeze написав:
  antey1969 написав:В Штатах уже больше 400 случаев
Испания - 500.
Складывается такое ощущение, что цифры все больше зависят исключительно от количества использованных тестов, и уже ничего общего с реальностью не имеют.


+
Подписан на известный мировой канал по статистике коронавируса в телеграмме.
По моему авторы уже в прострации ))) Уже пропадает смысл в экспресс-статистике.

Силовыми методами будут тушить панику.
Не в одной стране а по всем.
- Ибо начались куда глобальные проблемы обесценивающий "Глобализацию".
- Началось "за выживание".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 07 бер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:40

  curiousobro написав:
  ol_zy написав:потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".

Не могли бы кратко описать?
Для общего развития, так сказать.
Заранее дякую.

отправил в ЛС. Не хотелось бы на всеобщее обсуждение выносить.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:52

В Италии врачам на пенсии предписано вернуться к работе из-за коронавируса!!!
Это уже трэш какой-то.
Если учесть, что от коронавируса клеят ласты в первую очередь именно пожилые...
А теперь прикинул... если бы они пригласили наших медиков с предоставлением легальной работы по специальности и ВНЖ, наши больницы бы мгновенно опустели.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey, Вы читали что тут писали еще месяц назад?
(про ограниченные возможности тестирования в частости да и так в общем интересно)


Турция(конкретно Стамбул)- имела наибольший траффик из Ирана из всех стран мира.

Население Стамбула >15млн человек

До сих пор не "нашли" ни одного зараженного #коронавирус

Но в Сингапуре их магию разгадали

Зображення


В Италии "прислушались" к призыву властей не создавать столпотворения

Зображення

Испания, 500 подтвержденных, стадион Камп-Ноу битком, игра Барселоны

Когда в Ухани перевалило за 500 - город заблокировали




Зображення


Для сравнения этого идиотизма и разумной осведомленности/осторожности - есть Гонконг с невероятно маленьким количеством заболевших при всех своих связях и траффике из Китая.
У нас, к сожалению не Гонконг

Из хорошего - в Сингапуре и Китае запустили производство экспресс-тестов, результат 3 часа и 29 минут соответственно.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:56

  vladislavlvov написав:Starikan
кварцевая лампа или отпариватель одежды? что лучше для дома?
https://bt.rozetka.com.ua/magio_mg_325/ ... JZEALw_wcB
https://ozonet.com.ua/baktericidnij-obl ... M8EALw_wcB

Я покупал лампу, именно такую, как на второй ссылке.
Отпаривателем, мне кажется, можно невзначай испортить куртку или пуховик.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:59

  vladislavlvov написав:Starikan
кварцевая лампа или отпариватель одежды? что лучше для дома?
https://bt.rozetka.com.ua/magio_mg_325/ ... JZEALw_wcB
https://ozonet.com.ua/baktericidnij-obl ... M8EALw_wcB

что то, что то - дешевые поделки , бесполезные - очень слабые
вот вам пример адекватного облучателя
https://technotest.com.ua/obschelaborat ... -30-3.html
вот такие применяют в детских комнатах дорогих готелей Украины
прошу заметить в такой " светильник" устанавливается 3 лампы по 1,2 метра каждая , например по филипсу TUV 36W T8 G13 928048604003
https://elmar.com.ua/lampy-osram/purite ... 8-g13.html , если на то пошло то хотя бы что можно что-то среднее то типа такого https://www.medtechnika.com.ua/lampa-kv ... 125-1.html
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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