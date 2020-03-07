В Штатах уже больше 400 случаев
Испания - 500.
Складывается такое ощущение, что цифры все больше зависят исключительно от количества использованных тестов, и уже ничего общего с реальностью не имеют.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:25
В Штатах уже больше 400 случаев
Испания - 500.
Складывается такое ощущение, что цифры все больше зависят исключительно от количества использованных тестов, и уже ничего общего с реальностью не имеют.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:25
- "Рузкай мир"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:31
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Подписан на известный мировой канал по статистике коронавируса в телеграмме.
По моему авторы уже в прострации ))) Уже пропадает смысл в экспресс-статистике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:39
Силовыми методами будут тушить панику.
Не в одной стране а по всем.
- Ибо начались куда глобальные проблемы обесценивающий "Глобализацию".
- Началось "за выживание".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 07 бер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:40
отправил в ЛС. Не хотелось бы на всеобщее обсуждение выносить.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:52
В Италии врачам на пенсии предписано вернуться к работе из-за коронавируса!!!
Это уже трэш какой-то.
Если учесть, что от коронавируса клеят ласты в первую очередь именно пожилые...
А теперь прикинул... если бы они пригласили наших медиков с предоставлением легальной работы по специальности и ВНЖ, наши больницы бы мгновенно опустели.
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
antey, Вы читали что тут писали еще месяц назад?
(про ограниченные возможности тестирования в частости да и так в общем интересно)
Турция(конкретно Стамбул)- имела наибольший траффик из Ирана из всех стран мира.
Население Стамбула >15млн человек
До сих пор не "нашли" ни одного зараженного #коронавирус
Но в Сингапуре их магию разгадали
В Италии "прислушались" к призыву властей не создавать столпотворения
Испания, 500 подтвержденных, стадион Камп-Ноу битком, игра Барселоны
Когда в Ухани перевалило за 500 - город заблокировали
Для сравнения этого идиотизма и разумной осведомленности/осторожности - есть Гонконг с невероятно маленьким количеством заболевших при всех своих связях и траффике из Китая.
У нас, к сожалению не Гонконг
Из хорошего - в Сингапуре и Китае запустили производство экспресс-тестов, результат 3 часа и 29 минут соответственно.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:56
Я покупал лампу, именно такую, как на второй ссылке.
Отпаривателем, мне кажется, можно невзначай испортить куртку или пуховик.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:59
что то, что то - дешевые поделки , бесполезные - очень слабые
вот вам пример адекватного облучателя
вот такие применяют в детских комнатах дорогих готелей Украины
прошу заметить в такой " светильник" устанавливается 3 лампы по 1,2 метра каждая , например по филипсу TUV 36W T8 G13 928048604003
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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