Додано: Суб 07 бер, 2020 23:54

, Вы читали что тут писали еще месяц назад?(про ограниченные возможности тестирования в частости да и так в общем интересно)Турция(конкретно Стамбул)- имела наибольший траффик из Ирана из всех стран мира.Население Стамбула >15млн человекДо сих пор не "нашли" ни одного зараженного #коронавирусНо в Сингапуре их магию разгадалиВ Италии "прислушались" к призыву властей не создавать столпотворенияИспания, 500 подтвержденных, стадион Камп-Ноу битком, игра БарселоныКогда в Ухани перевалило за 500 - город заблокировалиДля сравнения этого идиотизма и разумной осведомленности/осторожности - есть Гонконг с невероятно маленьким количеством заболевших при всех своих связях и траффике из Китая.У нас, к сожалению не ГонконгИз хорошего - в Сингапуре и Китае запустили производство экспресс-тестов, результат 3 часа и 29 минут соответственно.