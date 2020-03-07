Италия расширяет карантин, закрывая въезд и выезд в Ломбардию и 12 др. провинций. Запрещены все мероприятия, закрыты школы и универ-ты. Жители должны будут ежедневно измерять температуру и при повышении, оставаться дома. Посещения в больницах и отпуск для медперсонала запрещен.В общей сложности, речь идет об ограничении перемещения примерно 16 млн. человек. Предварительно, карантин планируется продержать до 3 апреля. На сколько они опаздывают на 2 недели или больше?
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 08 бер, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Мы кварцуем только коридорчик с вешалкой для одежды площадью 3 кв м. Такие профессиональные монстры для больниц и цехов нам не нужны. Они сожгут и одежду, и стены.
При всём уважении к вирусу, не уверен в необходимости перманентного кварцевания. Если есть возможность, то ОК, если нет возможности, лучше аккуратно снять одежду в прихожей и тщательно вымыть руки и затем лицо, может даже промыть нос, тщательно. Вирус же не летает, если он есть на одежде в гардеробной, то он не перелетит в спальную. Гораздо важнее выработать стойкую привычку и контроль не чесать глаза, не ковыряться в носу, и вообще руки должны быть отдельно, лицо отдельно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vladislavlvov написав:Лучше болеть у нас чем в Испании. На.. такая медреформа..
Во всем мире такая гос. медицина (+-). В Израиле поликлиники всегда переполнены, врачей и медсестер не хватает. Врачи на дом не ходят. В Гетеборге скорая привезла с высоким давлением в больницу, в приемной пролежал на каталке полчаса, пока врачиха приняла. Спросила, что принимаю, я сказал, она выписала. Хотя нужно было использовать совсем другое лекарство, но я был еще неопытный. Сама скорая, кроме кислорода, ничего не давала.
Расходы на медицину огромные, бюджета ни у кого не хватает (вспомните проблемы Штатов).
А насчет этой семьи - если бы не подозрение на коронавирус, можно было бы подумать, что обычный грипп или иное ОРЗ. Дети всегда остро реагируют с высокой температурой, а у парня что-то типа бронхита (тут у меня большой опыт ) на фоне вирусной инфекции, я бы назначил что-то смягчающее, а потом отхаркивающее. Странно, конечно, что так все одновременно заболели. Интересно, прививались ли они от гриппа.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 08 бер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.