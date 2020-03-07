Додано: Нед 08 бер, 2020 00:40

vladislavlvov написав: Лучше болеть у нас чем в Испании. На.. такая медреформа.. Лучше болеть у нас чем в Испании. На.. такая медреформа..

Во всем мире такая гос. медицина (+-).В Израиле поликлиники всегда переполнены, врачей и медсестер не хватает. Врачи на дом не ходят.В Гетеборге скорая привезла с высоким давлением в больницу, в приемной пролежал на каталке полчаса, пока врачиха приняла. Спросила, что принимаю, я сказал, она выписала. Хотя нужно было использовать совсем другое лекарство, но я был еще неопытный. Сама скорая, кроме кислорода, ничего не давала.Расходы на медицину огромные, бюджета ни у кого не хватает (вспомните проблемы Штатов).А насчет этой семьи - если бы не подозрение на коронавирус, можно было бы подумать, что обычный грипп или иное ОРЗ. Дети всегда остро реагируют с высокой температурой, а у парня что-то типа бронхита (тут у меня большой опыт) на фоне вирусной инфекции, я бы назначил что-то смягчающее, а потом отхаркивающее. Странно, конечно, что так все одновременно заболели. Интересно, прививались ли они от гриппа.