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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Италия расширяет карантин, закрывая въезд и выезд в Ломбардию и 12 др. провинций. Запрещены все мероприятия, закрыты школы и универ-ты. Жители должны будут ежедневно измерять температуру и при повышении, оставаться дома. Посещения в больницах и отпуск для медперсонала запрещен.В общей сложности, речь идет об ограничении перемещения примерно 16 млн. человек. Предварительно, карантин планируется продержать до 3 апреля.
На сколько они опаздывают на 2 недели или больше?
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 08 бер, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:36

  Starikan написав:Мы кварцуем только коридорчик с вешалкой для одежды площадью 3 кв м.
Такие профессиональные монстры для больниц и цехов нам не нужны.
Они сожгут и одежду, и стены.


При всём уважении к вирусу, не уверен в необходимости перманентного кварцевания.
Если есть возможность, то ОК, если нет возможности, лучше аккуратно снять одежду в прихожей и тщательно вымыть руки и затем лицо, может даже промыть нос, тщательно.
Вирус же не летает, если он есть на одежде в гардеробной, то он не перелетит в спальную. Гораздо важнее выработать стойкую привычку и контроль не чесать глаза, не ковыряться в носу, и вообще руки должны быть отдельно, лицо отдельно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:40

  vladislavlvov написав:Лучше болеть у нас чем в Испании. На.. такая медреформа..

Во всем мире такая гос. медицина (+-).
В Израиле поликлиники всегда переполнены, врачей и медсестер не хватает. Врачи на дом не ходят.
В Гетеборге скорая привезла с высоким давлением в больницу, в приемной пролежал на каталке полчаса, пока врачиха приняла. Спросила, что принимаю, я сказал, она выписала. Хотя нужно было использовать совсем другое лекарство, но я был еще неопытный. Сама скорая, кроме кислорода, ничего не давала.

Расходы на медицину огромные, бюджета ни у кого не хватает (вспомните проблемы Штатов).

А насчет этой семьи - если бы не подозрение на коронавирус, можно было бы подумать, что обычный грипп или иное ОРЗ. Дети всегда остро реагируют с высокой температурой, а у парня что-то типа бронхита (тут у меня большой опыт :( ) на фоне вирусной инфекции, я бы назначил что-то смягчающее, а потом отхаркивающее. Странно, конечно, что так все одновременно заболели. Интересно, прививались ли они от гриппа.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 08 бер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Взял лампу ультрафиолет без озона от Филипс. Из того списка что выкладывал. Да подделка но надеюсь что надолго не пригодится..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:52

  vladislavlvov написав:Взял лампу ультрафиолет без озона от Филипс. Из того списка что выкладывал. Да подделка но надеюсь что надолго не пригодится..

Лампа, скорее всего, российская (у меня OSRAM, тоже без озона, но "сделана в России").
А Филипс, по-моему, давно продан китайцам.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 00:57

  freeze написав: Гораздо важнее выработать стойкую привычку и контроль не чесать глаза, не ковыряться в носу, и вообще руки должны быть отдельно, лицо отдельно.


http://pic.town.kiev.ua/virus-spreading.mp4
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 01:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Очень консервативный модель/прогноз ситуации в системе здравоохранения в США, но по сути это применимо ко всем
https://mobile.twitter.com/LizSpecht/st ... 4170958849

Коллапс медицинской системы при "активной" болезни у ~1% популяции
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 02:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

извините

Elon Musk
@elonmusk
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Mar 6
The coronavirus panic is dumb


https://twitter.com/elonmusk/status/1236029449042198528

и там же один из коментиариев

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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 06:57

  freeze написав:Число зараженных коронавирусом во Франции взлетело в 1,5 раза, до 949 человек. Еще вчера их было только 613.

Режим ЧС из-за коронавируса введен в штате Нью-Йорк. Здесь заражены уже 76 человек.

Диагноз коронавирус подтвержден еще у 33 пассажиров туристического теплохода в Луксоре, всего инфицированы 45 человек, сообщил минздрав Египта.

Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен из-за распространения коронавируса, сообщил президент Международной федерации хоккея Фазель.
Он должен был пройти с 31 марта по 10 апреля.

Время уходит.
Всем странам закрыть границы на время его карантина - к этому неизбежно придём.
И чем раньше это произойдёт тем больше шансов его локализовать - по аналогу Китая.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Это решение тяжёлое карантин по странам но решит большинство проблем. Лучше месяц чем потом пол года полного коллапса..но тоже в карантине..да и психологически счас было было бы легче европейцам понимая что за стенами не умирают соседи пока..
Кстати в этом вопросе в Украине решено что при необходимости будут вводить быстро карантин целых областей. И это правильно..
vladislavlvov
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