Италия расширяет карантин, закрывая въезд и выезд в Ломбардию и 12 др. провинций. Запрещены все мероприятия, закрыты школы и универ-ты. Жители должны будут ежедневно измерять температуру и при повышении, оставаться дома. Посещения в больницах и отпуск для медперсонала запрещен.В общей сложности, речь идет об ограничении перемещения примерно 16 млн. человек. Предварительно, карантин планируется продержать до 3 апреля. На сколько они опаздывают на 2 недели или больше?
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 08 бер, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Мы кварцуем только коридорчик с вешалкой для одежды площадью 3 кв м. Такие профессиональные монстры для больниц и цехов нам не нужны. Они сожгут и одежду, и стены.
При всём уважении к вирусу, не уверен в необходимости перманентного кварцевания. Если есть возможность, то ОК, если нет возможности, лучше аккуратно снять одежду в прихожей и тщательно вымыть руки и затем лицо, может даже промыть нос, тщательно. Вирус же не летает, если он есть на одежде в гардеробной, то он не перелетит в спальную. Гораздо важнее выработать стойкую привычку и контроль не чесать глаза, не ковыряться в носу, и вообще руки должны быть отдельно, лицо отдельно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vladislavlvov написав:Лучше болеть у нас чем в Испании. На.. такая медреформа..
Во всем мире такая гос. медицина (+-). В Израиле поликлиники всегда переполнены, врачей и медсестер не хватает. Врачи на дом не ходят. В Гетеборге скорая привезла с высоким давлением в больницу, в приемной пролежал на каталке полчаса, пока врачиха приняла. Спросила, что принимаю, я сказал, она выписала. Хотя нужно было использовать совсем другое лекарство, но я был еще неопытный. Сама скорая, кроме кислорода, ничего не давала.
Расходы на медицину огромные, бюджета ни у кого не хватает (вспомните проблемы Штатов).
А насчет этой семьи - если бы не подозрение на коронавирус, можно было бы подумать, что обычный грипп или иное ОРЗ. Дети всегда остро реагируют с высокой температурой, а у парня что-то типа бронхита (тут у меня большой опыт ) на фоне вирусной инфекции, я бы назначил что-то смягчающее, а потом отхаркивающее. Странно, конечно, что так все одновременно заболели. Интересно, прививались ли они от гриппа.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 08 бер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Число зараженных коронавирусом во Франции взлетело в 1,5 раза, до 949 человек. Еще вчера их было только 613.
Режим ЧС из-за коронавируса введен в штате Нью-Йорк. Здесь заражены уже 76 человек.
Диагноз коронавирус подтвержден еще у 33 пассажиров туристического теплохода в Луксоре, всего инфицированы 45 человек, сообщил минздрав Египта.
Женский чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен из-за распространения коронавируса, сообщил президент Международной федерации хоккея Фазель. Он должен был пройти с 31 марта по 10 апреля.
Время уходит. Всем странам закрыть границы на время его карантина - к этому неизбежно придём. И чем раньше это произойдёт тем больше шансов его локализовать - по аналогу Китая.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это решение тяжёлое карантин по странам но решит большинство проблем. Лучше месяц чем потом пол года полного коллапса..но тоже в карантине..да и психологически счас было было бы легче европейцам понимая что за стенами не умирают соседи пока.. Кстати в этом вопросе в Украине решено что при необходимости будут вводить быстро карантин целых областей. И это правильно..