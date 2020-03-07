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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сейчас нахожусь в Таиланде, все спокойно, даже перестали проверять температуру на высадке из парома. Все без масок, только малая часть китайцев - наверное по старой памяти. Напомню, таиланд в 10 стран с лучшим healthcare
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:34

  Corpocrator написав:Очень консервативный модель/прогноз ситуации в системе здравоохранения в США, но по сути это применимо ко всем
https://mobile.twitter.com/LizSpecht/st ... 4170958849

Коллапс медицинской системы при "активной" болезни у ~1% популяции


итальянские врачи:
Coronavirus, intensive care doctors in Lombardy: “Timely actions or disastrous health calamity”. The access priority hypothesis: “Whoever has the most chance of survival first”
https://www.news1.news/u/2020/03/corona ... first.html
Приоритет за тем кто имеет больше шансов выжить при большом количестве поступлений при реанимацию.. больные и старые не имеют шансов уже ...
вот о чем говорили целый месяц уже есть в Италии..
сколько там цена вопроса 20..30 миллионов грн как давали инфу так для увеличения возможности реанимации..

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vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:36

  CRUSADER написав:Сейчас нахожусь в Таиланде, все спокойно, даже перестали проверять температуру на высадке из парома. Все без масок, только малая часть китайцев - наверное по старой памяти. Напомню, таиланд в 10 стран с лучшим healthcare


смело...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:00

  ol_zy написав:потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".

Да эти п***сы только и хотят - что состричь лаве с операции на людях, которым она может и не нужна. Я в первый раз от такого натурально прифигел и еще много дней в шоке ходил, что пришел с одной проблемой, а мне скотина начала втюхивать операцию на другую проблему, которая меня не сильно то беспокоила всю жизнь... Так что во второй раз уже по совсем другому случаю(тонзиллит или гланды) я уже и не сильно то удивился, когда схожая ситуация повторилась и мне предложили носовую перегородку исправить. Спасибо хоть не ребра вырезать...
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:15

  Slx написав:
  ol_zy написав:потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".

Да эти п***сы только и хотят - что состричь лаве с операции на людях, которым она может и не нужна. Я в первый раз от такого натурально прифигел и еще много дней в шоке ходил, что пришел с одной проблемой, а мне скотина начала втюхивать операцию на другую проблему, которая меня не сильно то беспокоила всю жизнь... Так что во второй раз уже по совсем другому случаю(тонзиллит или гланды) я уже и не сильно то удивился, когда схожая ситуация повторилась и мне предложили носовую перегородку исправить. Спасибо хоть не ребра вырезать...

Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:25

"Карантин" в Милане. Все открыто, в масках единицы, ведь умники сказали, "маски не помогут". Результат - колличество зараженных растет каждый день.

Сравните с китайским Шеньженем например. В масках абсолютно все. Результат, новых зараженных почти нет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:30

  Vint написав: Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять.

Есть категория озлобленных на весь мир людей, которые подозревают всех окружающих в стремлении их нажухать.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:35

  vladislavlvov написав:Это решение тяжёлое карантин по странам но решит большинство проблем. Лучше месяц чем потом пол года полного коллапса..но тоже в карантине..да и психологически счас было было бы легче европейцам понимая что за стенами не умирают соседи пока..
Кстати в этом вопросе в Украине решено что при необходимости будут вводить быстро карантин целых областей. И это правильно..

При наличии военных действий это сложно.
Легче ввести ВП как положено и, как часть - карантин.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:37

  Vint написав:Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять.


Реальная история из моей жизни.
В течение 30 лет страдал хроническим фарингитом, каждое утро просыпался с болью в горле. Потом походишь, попьешь горячий чай и проходит. Вообщем-то уже привык и даже не обращал внимания. Хотя с годами горло даже визуально выглядело всё хуже, покраснение, отёк.
Как-то всадил рыбью кость в горло, пошел к ЛОРу, сидит такая бабулька из советских врачей еще, косточку вытащили, я ей заодно и про проблему с фарингитом сказал.
Она сказала, купи экстракт куяльницкой грязи Пелодекс называется, полощи пару недель утром и вечером - столовая ложка на полстаканчика воды, и всё пройдёт..

Я в душе посмеялся над бабушкой врачом. Но как раз на выходе из медцентра была аптека, дай, думаю, ради прикола куплю Пелодекс.

Итого: 30 лет болело горло по утрам, через несколько дней полоскания прошло, и уже лет пять не болело ни разу. Стоило всё какие-то копейки, Пелодекс не очень дорогой.
Вот и не верь после этого в фантастические истории )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 199200201202
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