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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Сейчас нахожусь в Таиланде, все спокойно, даже перестали проверять температуру на высадке из парома. Все без масок, только малая часть китайцев - наверное по старой памяти. Напомню, таиланд в 10 стран с лучшим healthcare
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:34
итальянские врачи:
Coronavirus, intensive care doctors in Lombardy: “Timely actions or disastrous health calamity”. The access priority hypothesis: “Whoever has the most chance of survival first”
Приоритет за тем кто имеет больше шансов выжить при большом количестве поступлений при реанимацию.. больные и старые не имеют шансов уже ...
вот о чем говорили целый месяц уже есть в Италии..
сколько там цена вопроса 20..30 миллионов грн как давали инфу так для увеличения возможности реанимации..
Додано: Нед 08 бер, 2020 09:36
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:00
Да эти п***сы только и хотят - что состричь лаве с операции на людях, которым она может и не нужна. Я в первый раз от такого натурально прифигел и еще много дней в шоке ходил, что пришел с одной проблемой, а мне скотина начала втюхивать операцию на другую проблему, которая меня не сильно то беспокоила всю жизнь... Так что во второй раз уже по совсем другому случаю(тонзиллит или гланды) я уже и не сильно то удивился, когда схожая ситуация повторилась и мне предложили носовую перегородку исправить. Спасибо хоть не ребра вырезать...
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Додано: Нед 08 бер, 2020 10:15
Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять.
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:25
"Карантин" в Милане. Все открыто, в масках единицы, ведь умники сказали, "маски не помогут". Результат - колличество зараженных растет каждый день.
Сравните с китайским Шеньженем например. В масках абсолютно все. Результат, новых зараженных почти нет.
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:30
Есть категория озлобленных на весь мир людей, которые подозревают всех окружающих в стремлении их нажухать.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:35
При наличии военных действий это сложно.
Легче ввести ВП как положено и, как часть - карантин.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:37
Реальная история из моей жизни.
В течение 30 лет страдал хроническим фарингитом, каждое утро просыпался с болью в горле. Потом походишь, попьешь горячий чай и проходит. Вообщем-то уже привык и даже не обращал внимания. Хотя с годами горло даже визуально выглядело всё хуже, покраснение, отёк.
Как-то всадил рыбью кость в горло, пошел к ЛОРу, сидит такая бабулька из советских врачей еще, косточку вытащили, я ей заодно и про проблему с фарингитом сказал.
Она сказала, купи экстракт куяльницкой грязи Пелодекс называется, полощи пару недель утром и вечером - столовая ложка на полстаканчика воды, и всё пройдёт..
Я в душе посмеялся над бабушкой врачом. Но как раз на выходе из медцентра была аптека, дай, думаю, ради прикола куплю Пелодекс.
Итого: 30 лет болело горло по утрам, через несколько дней полоскания прошло, и уже лет пять не болело ни разу. Стоило всё какие-то копейки, Пелодекс не очень дорогой.
Вот и не верь после этого в фантастические истории )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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