Додано: Нед 08 бер, 2020 10:37

Vint написав: Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять. Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять.

Реальная история из моей жизни.В течение 30 лет страдал хроническим фарингитом, каждое утро просыпался с болью в горле. Потом походишь, попьешь горячий чай и проходит. Вообщем-то уже привык и даже не обращал внимания. Хотя с годами горло даже визуально выглядело всё хуже, покраснение, отёк.Как-то всадил рыбью кость в горло, пошел к ЛОРу, сидит такая бабулька из советских врачей еще, косточку вытащили, я ей заодно и про проблему с фарингитом сказал.Она сказала, купи экстракт куяльницкой грязи Пелодекс называется, полощи пару недель утром и вечером - столовая ложка на полстаканчика воды, и всё пройдёт..Я в душе посмеялся над бабушкой врачом. Но как раз на выходе из медцентра была аптека, дай, думаю, ради прикола куплю Пелодекс.Итого: 30 лет болело горло по утрам, через несколько дней полоскания прошло, и уже лет пять не болело ни разу. Стоило всё какие-то копейки, Пелодекс не очень дорогой.Вот и не верь после этого в фантастические истории )))