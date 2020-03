Додано: Нед 08 бер, 2020 09:34

Corpocrator написав: Очень консервативный модель/прогноз ситуации в системе здравоохранения в США, но по сути это применимо ко всем

Коллапс медицинской системы при "активной" болезни у ~1% популяции

итальянские врачи:Coronavirus, intensive care doctors in Lombardy: “Timely actions or disastrous health calamity”. The access priority hypothesis: “Whoever has the most chance of survival first”Приоритет за тем кто имеет больше шансов выжить при большом количестве поступлений при реанимацию.. больные и старые не имеют шансов уже ...вот о чем говорили целый месяц уже есть в Италии..сколько там цена вопроса 20..30 миллионов грн как давали инфу так для увеличения возможности реанимации..