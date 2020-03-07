Коллапс медицинской системы при "активной" болезни у ~1% популяции
итальянские врачи: Coronavirus, intensive care doctors in Lombardy: “Timely actions or disastrous health calamity”. The access priority hypothesis: “Whoever has the most chance of survival first” https://www.news1.news/u/2020/03/corona ... first.html Приоритет за тем кто имеет больше шансов выжить при большом количестве поступлений при реанимацию.. больные и старые не имеют шансов уже ... вот о чем говорили целый месяц уже есть в Италии.. сколько там цена вопроса 20..30 миллионов грн как давали инфу так для увеличения возможности реанимации..
CRUSADER написав:Сейчас нахожусь в Таиланде, все спокойно, даже перестали проверять температуру на высадке из парома. Все без масок, только малая часть китайцев - наверное по старой памяти. Напомню, таиланд в 10 стран с лучшим healthcare
ol_zy написав:потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".
Да эти п***сы только и хотят - что состричь лаве с операции на людях, которым она может и не нужна. Я в первый раз от такого натурально прифигел и еще много дней в шоке ходил, что пришел с одной проблемой, а мне скотина начала втюхивать операцию на другую проблему, которая меня не сильно то беспокоила всю жизнь... Так что во второй раз уже по совсем другому случаю(тонзиллит или гланды) я уже и не сильно то удивился, когда схожая ситуация повторилась и мне предложили носовую перегородку исправить. Спасибо хоть не ребра вырезать...
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ol_zy написав:потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".
Да эти п***сы только и хотят - что состричь лаве с операции на людях, которым она может и не нужна. Я в первый раз от такого натурально прифигел и еще много дней в шоке ходил, что пришел с одной проблемой, а мне скотина начала втюхивать операцию на другую проблему, которая меня не сильно то беспокоила всю жизнь... Так что во второй раз уже по совсем другому случаю(тонзиллит или гланды) я уже и не сильно то удивился, когда схожая ситуация повторилась и мне предложили носовую перегородку исправить. Спасибо хоть не ребра вырезать...
Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять.
vladislavlvov написав:Это решение тяжёлое карантин по странам но решит большинство проблем. Лучше месяц чем потом пол года полного коллапса..но тоже в карантине..да и психологически счас было было бы легче европейцам понимая что за стенами не умирают соседи пока.. Кстати в этом вопросе в Украине решено что при необходимости будут вводить быстро карантин целых областей. И это правильно..
При наличии военных действий это сложно. Легче ввести ВП как положено и, как часть - карантин.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Vint написав:Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять.
Реальная история из моей жизни. В течение 30 лет страдал хроническим фарингитом, каждое утро просыпался с болью в горле. Потом походишь, попьешь горячий чай и проходит. Вообщем-то уже привык и даже не обращал внимания. Хотя с годами горло даже визуально выглядело всё хуже, покраснение, отёк. Как-то всадил рыбью кость в горло, пошел к ЛОРу, сидит такая бабулька из советских врачей еще, косточку вытащили, я ей заодно и про проблему с фарингитом сказал. Она сказала, купи экстракт куяльницкой грязи Пелодекс называется, полощи пару недель утром и вечером - столовая ложка на полстаканчика воды, и всё пройдёт..
Я в душе посмеялся над бабушкой врачом. Но как раз на выходе из медцентра была аптека, дай, думаю, ради прикола куплю Пелодекс.
Итого: 30 лет болело горло по утрам, через несколько дней полоскания прошло, и уже лет пять не болело ни разу. Стоило всё какие-то копейки, Пелодекс не очень дорогой. Вот и не верь после этого в фантастические истории )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
CRUSADER написав:Сейчас нахожусь в Таиланде, все спокойно, даже перестали проверять температуру на высадке из парома. Все без масок, только малая часть китайцев - наверное по старой памяти. Напомню, таиланд в 10 стран с лучшим healthcare
Теж в Тайланді зараз, вже 1.5 місяці, Самуї. Помітна частина тайців в масках, гадаю десь кожен десятий-двадцятий, особливо працівники в місціх сукупчення людей (супермаркети, торгові центри та ін). Всі фаранги без масок. З останнього - в Big C перед входом в супермаркет з'явився стіл з милою тайкою яка на ваше прохання поміряє температуру та санітайзером продизенфікує руки.
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