В Штатах нарешті визнали очевидне (CNN ретранслювало роз'яснення) - звичайні хірургічні маски (на здорових особах) таки зменшують ризик зараження, затримуючі більші частини слизу/крапель (хоча й не затримують занадто дрібні частини). Респіратори N95 пропускають 5% дрібнх частин, до речі.

Наші "керманичі" надривалися, стверджуючі, що звичайні маски не допоможуть. Мабуть, тому продали їх всі до Китаю.

