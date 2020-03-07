Додано: Нед 08 бер, 2020 12:43

Почти 50 человек скончались вчера из-за коронавируса в Иране, это наибольший показатель жертв за сутки в этой стране.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.