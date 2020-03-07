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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 бер, 2020 12:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Почти 50 человек скончались вчера из-за коронавируса в Иране, это наибольший показатель жертв за сутки в этой стране.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 08 бер, 2020 12:50
кто из Черновцов???
интересно знать по продуктам в супермаркетах и атб.
есть ажиотаж??? выносят товар??? или всё спокойно???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:03
Правительство Италии объявило что нуждается в 20000 мед.персонала и врачей, каждый кто сдаст экзамен на английском преспокойно и быстро будет оформлен по рабочей визе в эпицентр пи** с окладом на уровне итальянских медиков... Ранее они чужих дипломов не признавали от слова совсем...
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:05
Выносят из итальянских магазинов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:13
вчера дочка купила в магазине в пачке 200грн. сливочное масло со скидкой 50%
производство Италия. Что делать с ним??? И хочется и страшно.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:14
Іранська статистика найменш викликає довіру. Так як і турецька
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:16
В Штатах нарешті визнали очевидне (CNN ретранслювало роз'яснення) - звичайні хірургічні маски (на здорових особах) таки зменшують ризик зараження, затримуючі більші частини слизу/крапель (хоча й не затримують занадто дрібні частини). Респіратори N95 пропускають 5% дрібнх частин, до речі.
Наші "керманичі" надривалися, стверджуючі, що звичайні маски не допоможуть. Мабуть, тому продали їх всі до Китаю.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 08 бер, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:28
А кто подскажет по перегородке?
Вот смысл её ровнять если высоковероятно при следующем получении даже не сильного удара в нос(мячем, случайно с кем-то/чем-то стукнулись или уж кулаком) - будет же тоже самое?
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Нед 08 бер, 2020 13:55
Я думаю через масло не заразитесь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 бер, 2020 14:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
сейчас угощю тёщу. иду поздравлять её с 8 марта))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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