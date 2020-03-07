RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 201202203204>
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Почти 50 человек скончались вчера из-за коронавируса в Иране, это наибольший показатель жертв за сутки в этой стране.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15585
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3997 раз.
Подякували: 6200 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 12:50

кто из Черновцов???
интересно знать по продуктам в супермаркетах и атб.
есть ажиотаж??? выносят товар??? или всё спокойно??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4660
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:03

  vladislavlvov написав:итальянские врачи:

Правительство Италии объявило что нуждается в 20000 мед.персонала и врачей, каждый кто сдаст экзамен на английском преспокойно и быстро будет оформлен по рабочей визе в эпицентр пи** с окладом на уровне итальянских медиков... Ранее они чужих дипломов не признавали от слова совсем...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 04.03.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:05

  Игорь Алексеевич написав:кто из Черновцов???
интересно знать по продуктам в супермаркетах и атб.
есть ажиотаж??? выносят товар??? или всё спокойно??? :roll:

Выносят из итальянских магазинов :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10664
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6585 раз.
Подякували: 2881 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:13

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:кто из Черновцов???
интересно знать по продуктам в супермаркетах и атб.
есть ажиотаж??? выносят товар??? или всё спокойно??? :roll:

Выносят из итальянских магазинов :)


вчера дочка купила в магазине в пачке 200грн. сливочное масло со скидкой 50%
производство Италия. Что делать с ним??? :roll: И хочется и страшно. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4660
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:14

  freeze написав:Почти 50 человек скончались вчера из-за коронавируса в Иране, это наибольший показатель жертв за сутки в этой стране.


Іранська статистика найменш викликає довіру. Так як і турецька
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 779
З нами з: 06.02.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:16

В Штатах нарешті визнали очевидне (CNN ретранслювало роз'яснення) - звичайні хірургічні маски (на здорових особах) таки зменшують ризик зараження, затримуючі більші частини слизу/крапель (хоча й не затримують занадто дрібні частини). Респіратори N95 пропускають 5% дрібнх частин, до речі.
Наші "керманичі" надривалися, стверджуючі, що звичайні маски не допоможуть. Мабуть, тому продали їх всі до Китаю.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 08 бер, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 07.10.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:28

  Vint написав:
  Slx написав:
  ol_zy написав:потому что в итоге все сделали в Киеве без всяких операций (ситуация была банальная и достаточно простая) - все заняло несколько дней, но могло закончиться намного хуже, если бы местные врачи уговорили на свое "единственно-возможное хирургическое лечение".

Да эти п***сы только и хотят - что состричь лаве с операции на людях, которым она может и не нужна. Я в первый раз от такого натурально прифигел и еще много дней в шоке ходил, что пришел с одной проблемой, а мне скотина начала втюхивать операцию на другую проблему, которая меня не сильно то беспокоила всю жизнь... Так что во второй раз уже по совсем другому случаю(тонзиллит или гланды) я уже и не сильно то удивился, когда схожая ситуация повторилась и мне предложили носовую перегородку исправить. Спасибо хоть не ребра вырезать...

Так кривая перегородка очень часто является основной причиной хронического тонзиллита. Сам никак не решусь ее выровнять.

А кто подскажет по перегородке?
Вот смысл её ровнять если высоковероятно при следующем получении даже не сильного удара в нос(мячем, случайно с кем-то/чем-то стукнулись или уж кулаком) - будет же тоже самое?
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 06.01.15
Подякував: 184 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 13:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:кто из Черновцов???
интересно знать по продуктам в супермаркетах и атб.
есть ажиотаж??? выносят товар??? или всё спокойно??? :roll:

Выносят из итальянских магазинов :)


вчера дочка купила в магазине в пачке 200грн. сливочное масло со скидкой 50%
производство Италия. Что делать с ним??? :roll: И хочется и страшно. :shock:

Я думаю через масло не заразитесь :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10664
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6585 раз.
Подякували: 2881 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Я думаю через масло не заразитесь

сейчас угощю тёщу. иду поздравлять её с 8 марта))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4660
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 201202203204>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: goldfinger, rasmus і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6824 1521341
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 17:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17939)
08.03.2020 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.