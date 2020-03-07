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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:14

  Corpocrator написав:А кто подскажет по перегородке?
Вот смысл её ровнять если высоковероятно при следующем получении даже не сильного удара в нос(мячем, случайно с кем-то/чем-то стукнулись или уж кулаком) - будет же тоже самое?
получал в нос кулаком - трещина была заживала месяц или более перегородку не выкривило,смотря куда попадет удар... По носу получал за жизнь два раза один раз ногой в садике второй описал выше. Но я еще ж молодой относительно большинства сидящих на форуме е :)
С начала эпид. сезона 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:31

  Игорь Алексеевич написав:вчера дочка купила в магазине в пачке 200грн. сливочное масло со скидкой 50%
производство Италия. Что делать с ним??? :roll: И хочется и страшно. :shock:

Так а в чем проблема?) Ну положите его в целофан и продержите 10-15 суток в холодильнике. Вирус вне тела долго не живет.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

LordEmerald написав:
  Игорь Алексеевич написав:вчера дочка купила в магазине в пачке 200грн. сливочное масло со скидкой 50%
производство Италия. Что делать с ним??? :roll: И хочется и страшно. :shock:

Так а в чем проблема?) Ну положите его в целофан и продержите 10-15 суток в холодильнике. Вирус вне тела долго не живет.
Вроде до этого оно в тепле "ехало с Италии" :)
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:33

  LordEmerald написав:
  Игорь Алексеевич написав:вчера дочка купила в магазине в пачке 200грн. сливочное масло со скидкой 50%
производство Италия. Что делать с ним??? :roll: И хочется и страшно. :shock:

Так а в чем проблема?) Ну положите его в целофан и продержите 10-15 суток в холодильнике. Вирус вне тела долго не живет.


зачем тогда покупать, что бы держать неделями в холодильнике. хлеб с маслом хочется сейчас. :P

от чистого сердца сейчас бутербродами из итльянского масло угощаю тёщу.
говорит, что я внимательный и добрый. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:37

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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:53

  Игорь Алексеевич написав:
  LordEmerald написав:
  Игорь Алексеевич написав:вчера дочка купила в магазине в пачке 200грн. сливочное масло со скидкой 50%
производство Италия. Что делать с ним??? :roll: И хочется и страшно. :shock:

Так а в чем проблема?) Ну положите его в целофан и продержите 10-15 суток в холодильнике. Вирус вне тела долго не живет.


зачем тогда покупать, что бы держать неделями в холодильнике. хлеб с маслом хочется сейчас. :P

от чистого сердца сейчас бутербродами из итльянского масло угощаю тёщу.
говорит, что я внимательный и добрый. :P

А чем теща вас угощает? Не кебабом ли? :wink:
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:59

Українці перебували в літаку з хворою коронавірусом громадянкою Молдови

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraintsy-nahodilis-samolete-zabolevshey-1583661822.html
P.S. Бісить недолуге вживання "українці" в контексті "громадяни України" (почалося це з часів бджоляра в його дебілоїдному тренді "єдина нація"). Чому тоді не "українці перебували в літаку з хворою коронавірусом молдаванкою"
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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  #<1 ... 201202203204
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