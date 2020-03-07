Додано: Нед 08 бер, 2020 16:22

Российские власти заявили о возможности приговорения к тюремным срокам тех пациентов, которые не соблюдают карантин в связи с эпидемией коронавируса Covid-19. Так, несоблюдение режима самоизоляции рассматривается сотрудниками правопорядка как подвержение опасности жизней окружающих людей .



Такую информацию опубликовал Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав).



Так, согласно сообщению ведомства, нарушение условий карантина может повлечь уголовную ответственность сроком до 5 лет лишения свободы. Указывается, что ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена ст. 236 УК.



Вот пункты этой статьи:



нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, наказывается штрафом в размере до 80 000 руб., лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года или лишением свободы на тот же срок;

то же самое деяние, повлекшее смерть человека, грозит нарушителю обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.