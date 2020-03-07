Российские власти заявили о возможности приговорения к тюремным срокам тех пациентов, которые не соблюдают карантин в связи с эпидемией коронавируса Covid-19. Так, несоблюдение режима самоизоляции рассматривается сотрудниками правопорядка как подвержение опасности жизней окружающих людей .
Такую информацию опубликовал Департамент здравоохранения Москвы (Мосгорздрав).
Так, согласно сообщению ведомства, нарушение условий карантина может повлечь уголовную ответственность сроком до 5 лет лишения свободы. Указывается, что ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена ст. 236 УК.
Вот пункты этой статьи:
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, наказывается штрафом в размере до 80 000 руб., лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до года или лишением свободы на тот же срок; то же самое деяние, повлекшее смерть человека, грозит нарушителю обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
_Mykola_ вы реально верите что я сижу на теме короновируса уже месяц и верю что в мире 100000 больных или в Украине 1. Это смешно мне слышать.. Объективно пока у нас не более 100 больных а это значит что как минимум хлеб и молоко можно покупать.. ИМХО.. Потом нет.. Но пока да.. И еще на прошлой неделе я был один во Львовском Ашане а потом в Эпицентре в маске это непередаваемое чувство, когда взгляд людей случайно останавливался на мне.. Как будто я им о чем то напомнил.. и все они о чем то задумались.. Я понимаю, половина как на этой ветке скажем оптимисты, скажем так.. Но кто то задумался может тогда решил купить средства СИЗ. Это главное..
vladislavlvov написав:_Mykola_ вы реально верите что я сижу на теме короновируса уже месяц и верю что в мире 100000 больных или в Украине 1. Это смешно мне слышать.. Объективно пока у нас не более 100 больных а это значит что как минимум хлеб и молоко можно покупать.. ИМХО.. Потом нет.. Но пока да.. И еще на прошлой неделе я был один во Львовском Ашане а потом в Эпицентре в маске это непередаваемое чувство, когда взгляд людей случайно останавливался на мне.. Как будто я им о чем то напомнил.. и все они о чем то задумались.. Я понимаю, половина как на этой ветке скажем оптимисты, скажем так.. Но кто то задумался может тогда решил купить средства СИЗ. Это главное..
По описанным мною симптомам уже прокатилось за последние три недели как минимум три семьи, и протекание такое же по детям, женщинам, мужчинам и +/- то же лечение. Совпадение?
_Mykola_ может это смешно но у меня двойня. мы решили сделать карантин для детей, отменили садик общественный транспорт, теквондо и вообще все могли.... но !!!!!!!!!!!! за последний месяц с разницей 14 двое детей получили ветрянку.. да фигня да не так обидно хоть карантин прошел не так напрасно.. но откуда... мне кажется иногда от всего просто не сохранишься..